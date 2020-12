Por Tuto Tavárez

La noche del lunes fue la última esta temporada para el popular jugador Ronny Rodríguez.

*

El Felino de Mao, fue firmado por los Nippon Ham de las Grandes Ligas de Japón y de inmediato lo pararon.

*

Esto es recurrente en los equipo de Japón cuando firman un jugador que milita en la pelota criolla.

*

Las Águilas Cibaeñas han sufrido en carne propia ese estilo de los asiáticos con el “Cañón Amarillo” Zoilo Almonte.

*

Ronny firmó un contrato por un año y la suma de 384 mil dólares, más los incentivos que se pueda ganar.

*

Pero como el Conjunto Clásico, otro Rodríguez fue renovado por Nippon Ham, se trata del pitcher Bryan Rodríguez por un año y 335 mil dólares más incentivos.

*

Orix renovó a Aderlin Rodríguez, pero Hiroshima se desligó de Esmailin Montilla y Chunichi de Sandy Brito.

*

Creo que Ronny debe juntarse con jugadores dominicanos que tienen experiencia en Japón, para que le hablen del pitcheo, incluso ponerse a ver videos de los juegos.

*

Zoilo Almonte fue dejado libre y debe andar por ahí todavía adolorido, igual que el lanzador Enny Romero que lo explotaron.

*

Otros que dejaron libres son, Moisés Sierra, el lanzador Luis González y Sandy Brito, de Chunichi.

*

Yakult se quedó con el dominicano José Ozuna por un año sin dar detalles del convenio, pero Gabriel Ynoa no tuvo la misma suerte.

*

Israel Mota que lució bien en unos jueguitos que le dieron fue dejado libre por Yomiuri.

*

SQUEEZE PLAY: En el baloncesto de la FIBA, la línea de tres puntos está a 6,75 del aro…Estamos ante un torneo de béisbol raro…Descansa el domingo y juega el lunes…Apolinar Peralta no se duerme…Atrapó a Yoanner Negrín en el Águila de la Semana y lo convenció para que juegue con la Universidad Isa en la final del béisbol olímpico de Santiago…Apolinar cree que antes que termine el año conseguirá el permiso para esa final…Qué dicen los Núñez, Juan y Tite?…Dedico a Carlos Manuel Estrella, lo que me contó “mi Bola de Cristal Empañada”, ya que era un maestro del tipómetro midiendo en La Información…Pues bien, me dice, un tipómetro de cícero sirve para medir el cuerpo o el tamaño de las letras de los diarios…Un cícero es la unidad de medida en la imprenta, es el punto de base del cual se fabrican los tipos y demás materiales tipográficos, entonces 12 puntos es un cícero…Por hoy, out 27.