Por Tuto Tavárez

El ceremonial del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano debe ser repetido el próximo año con los mismos actores.

*

Hay que valorar el esfuerzo que se hace en estos tiempos para hacer las actividades, pero el ceremonial realizado la semana pasada, pasó sin pena ni gloria.

*

Eso no es lo que se merecen los 10 exaltados, nadie se enteró de nada, nadie los aplaudió como se merecen.

*

No he visto una foto por ningún lado, por lo que llamé a Mendy López (el viejo), para que me enviara una que se hizo con el hijo (el joven).

*

Creo que hay que repetirlo el próximo año, aunque se hagan juntas las versiones 54 y 55.

*

Los exaltados fueron, Mendy López, Aramis Ramírez y Ronnie Belliard en béisbol profesional.

*

Soterio Ramírez y Víctor Chacón en baloncesto, Blanca Iris Alejo en tenis de mesa, Carlos Yohelín Santana en atletismo y Manuel Herrera en boxeo.

*

Completaron don José León Asensio y Rolando Miranda como propulsores deportivos.

*

Nueva vez el béisbol amateur fue ignorado dejando en el círculo de espera a jugadores como Johnny Olivo, Juan Germosén, Avelino Toribio, Gerónimo Rodríguez, Nelson Llenas, Simón Domínguez y muchos más.

*

SQUEEZE PLAY: El Cometa Halley fue visto en 1986 y volverá a ser visto en el 2061, es decir 75 años después…Consuegra ya tiene unos lentes especiales para ver el cometa en 2061…Beba Acevedo y los Delfines del Este eliminaron el Cibao FC…Paolo Modolo quería que Cibao jugara este torneo con los jugadores jóvenes solamente para desarrollarlos…Ahora dice el hombre de Il Pasticcio que tenía razón…Si el ingeniero Manuel Estrella no fuera el presidente de la Liga Dominicana de Fútbol, Paolo lo pierde como cliente…No se lo tomará en cuenta…Además, Leo Sánchez, que es un técnico en fútbol, habló con Estrella y le explicó que Paolo está preocupado por la Juventus y que no le tome en cuenta sus comentarios…Qué difícil está hacer carreras en la pelota dominicana…Pero, las Águilas Cibaeñas ponen los corredores en posición anotadora y no aparece el batazo…Como dicen los fanáticos, no ligan…Pero se espera que las cosas cambien…Este lunes es Día de San Andrés, Patrono de los Galleros…Si las galleras estuvieran funcionando, tendríamos en Santiago a decenas de galleros extranjeros disfrutando el Clásico Arnulfo Gutiérrez…Los galleros hicieron una oración al apóstol San Andrés…”Protege nuestra tradición confiado en tu protección, también protege nuestros hermanos galleros y familia, y que tengamos una buena temporada, y nos conceda tu bendición, y buenas gallinas, gallos y pollos”…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que hioides es el único hueso del cuerpo humano que no está articulado con ningún otro…Está bajo la lengua y la mandíbula detrás de la glándula tiroides…Por hoy, out 27.