Por Tuto Tavárez

El mundo del deporte gira alrededor de la muerte de Diego Armando Maradona.

*

Como siempre surgen las polémicas, qué si fue el mejor, qué si otro y esas pasiones que despiertan las discusiones.

*

Mi opinión es la siguiente, Pelé metía goles, Ronaldo también, Cristiano es un goleador y Messi.

*

Ahora, Maradona era goleador, pero sometía el balón a la obediencia como nadie, con sus piernas, su cabeza, los hombres, las rodillas, los muslos y cada pulgada de su cuerpo, hacía filigranas sin que cayera al suelo, al tiempo que llevando el ritmo de la música se paseaba por la cancha. ¡No más palabras, Magistrado!

*

El colega Francisco Vicente está como gallinita en zinc caliente en Miami, con el nieto Lenard james, del cual soy tío abuelo.

*

Lenard cumplió año y Vicente, enllave de Dimaggio Abreu, tiró la puerta por la ventana para hacer feliz a su nieto.

*

Lenard James es hijo del inolvidable Leito, que ha perdido cabellos, pero ha ganado algunas libras, así es, felicidades para Lenard.

*

Extiendo las felicitaciones para Juan Vila, no el funcionario, eso es otra cosa, el inmortal del deporte, el gran atleta de tenis de mesa, el propulsor de ese deporte, el gran ser humano.

*

Vila fue proclamado este jueves presidente de la Confederación Panamericana de Tenis de Mesa.

*

¡Éxitos! Sé que con las oraciones de Juan Bautista Vila no puede fracasar Juan Antonio Vila.

*

Aclaro, que cuando digo, no el funcionario, es que me sonroja que piensen que me estoy haciendo el gracioso con el funcionario, a Juan lo he distinguido siempre como atleta y caballero que es.

*

SQUEEZE PLAY: Maradona expiró no espiró. Expirar es acabar la vida o un periodo terminar, espirar es expeler el aire aspirado…Me enteré que recientemente murió en su finca de Villa González, Yoryi Lama…Fue un amante de los caballos de paso fino y sabía como nadie de ese deporte…Bartolo Colón dice que no se ha retirado de Grandes Ligas…Bien dicho…Yoanner Negrín pinta de blanquín…Señores, apareció Jumelles en el Cibao Sport Club de Haverstraw…Mi compadre Jevo Núñez le está por armar el Show de Jumelles allá…Sería un palo…Jumelles es el único productor de televisión dominicano que ha llevado a Anthony Santos a su programa…También estaría en ese proyecto que prepara el Jevo, Pablo Tomás, el popular Yoryi, que perteneció al programa de Tule Guareño en Tamboril…El próximo año, si la Covid se acaba, nos vemos por allá…Si Dios quiere…Agarran al Tsunami, Carlos Martínez y La Perversa, pero, qué van a hacer con la multitud que estaba en el malecón?…No se puede ser selectivo con el que tiene nombre…El fiscal Osvaldo Bonilla es un gran segunda base en el softbol…Lo vimos haciendo electrizantes dobles matanzas cuando jugaba con los Chupa de Arnulfo Gutiérrez…Pues, el inning no debe acabar con dos outs, Tsunami y La Perversa, con los videos se puede salir a buscar a medio Puerto Plata…Luis Tomás Rae se salió una esquina antes…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el diario “El Marca” otorga anualmente el Trofeo Pichichi al máximo goleador de la Liga de Primera División de Fútbol de España…Por hoy, out 27.