La semana pasada Félix Fermín llegó a 700 victorias en la Liga Mexicana de Béisbol.

Fermín está pasando trabajo con los Generales de Durango, una franquicia nueva que está en construcción.

El también dominicano Eddie Díaz es el gerente, recibiendo la difícil enmienda de construir un equipo ganador.

Pero, la intención es hablar de las cosas buenas que están pasando en el 2021 a Félix Fermín.

En enero conquistó la corona 22 para las Águilas Cibaeñas y sexto título personal, siendo el manager más ganador en Lidom.

Dos semanas después, principios de febrero, se coronó campeón de la Serie del Caribe, sexto título para los aguiluchos.

En medio del clásico caribeño obtuvo su victoria número 25, para ser el primer manager con esa cifra.

Cuando este año Fermín gane ocho partidos con las Águilas, arribará a 500 victorias, ya que tiene 492.

Agregue a eso, que su hijo menor, Steven ha estado acabando en una liga de prospecto del Cibao, que organiza Eddy Fontana.

Es decir, que este mismo año, Steven podría estar recibiendo un buen bono para el profesionalismo.

Este año no habrá firmas de julio 2, sino que se traslada para el 15 de enero del 2022.

Por Tuto Tavárez