Por Tuto Tavárez

El querido e inolvidable Meny Almonte me llamó un día y me preguntó si había escuchado el nuevo tema de Joaquín Sabina, titulado Dieguitos y Mafaldas.

*

Lo colocó en La Tertulia de la Mañana y como era su costumbre con una diáfana explicación: Era un tema que Sabido hizo después de visitar a Argentina, donde quedó impresionado porque todos querían ser como Diego Armando Maradona.

*

En honor al Pelusa que murió este miércoles y a Quino el argentino que creó el personaje de Mafalda y que murió el pasado 30 de septiembre, aquí están las letras de Dieguitos y Mafaldas, aunque recomiendo mejor escucharla.

*

Veinte años cosidos a retazos, de urgencias, disimulos y rutinas, veinte años cumplidos, en mis brazos, con la carne del alma de gallina.

*

Veinte años de príncipes azules, que se marchaban antes de llegar, veinte tangos de Manzi en los baúles, veinte siglos sin cartas de papá.

*

De González Catán, en colectivo, a la cancha de Boca, por Laguna, va soñando -hoy ganamos el partido- La niña de los ojos de la luna.

*

Los muchachos de la doce más violentos, cuando la “junan”, en la bombonera, Le piden, a la virgen de los vientos, que, le levante, a Paula, la pollera.

*

Veinte años de mitos mal curados, dibujando Dieguitos y Mafaldas, Veinte vidas hubiera yo tardado, En contar los lunares de su espalda.

*

Le debo una canción y algunos besos, que valen más que el oro del Perú, sus huesos son sobrinos de mis huesos, sus lágrimas los clavos de mi cruz.

*

De González Catán, en colectivo, a la cancha de Boca, por Laguna, va soñando -hoy ganamos el partido-La “jermu” que me engaña con la luna.

*

Alguna vez harán un monumento, Los de la barra brava a mi bostera, y, una ermita, a la virgen de los vientos, que, le levanta, a Paula la pollera.

*

De González Catán a Tirso de Molina, (qué trajín), de España a la Argentina, qué meneo, qué vaivén, qué ajetreo, qué mareo, qué ruina ¿y por culpa de quién? del amor de una mina, ¿y total para qué? Si, al final, se rajó con un pibe, que le prohíbe a mi ex, Ir a verme al Gran Rex.

*

Cuando estoy de visita, no sea que Paulita se ponga a llorar, al oír su milonga, no sea que a Paulita le dé por bailar, al compás de la conga Y vuelva enfermita a González Catán Y no se reponga Y se ponga más loca de lo habitual, Bendita pollera, Menuda bandera para una canción ¡y qué delantera!

*

Aquel año Boca salió campeón, de la Bombonera, ninguna bostera se puede quejar, aunque le sobre razón, si pinta rameras con el corazón Y con las caderas.

*

Le toca a Palermo tocar el balón, la doce se altera, le toca al gallego tocar este son…Para una bostera, el año que Boca salió campeón, En la Bombonera.

*

Solo agregaré, que Diego no podía ser disciplinado, si hubiese sido disciplinado, el fútbol desde este 25 de noviembre no existiera, porque él fuera el fútbol…Por hoy, tarjeta roja para la muerte.