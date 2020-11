Por Tuto Tavárez

Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor y el que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios.

*

Tres cosas están poniendo de rodillas el campeonato de béisbol invernal, la Covid, las lluvias y el mal comportamiento de los peloteros.

*

Si a eso le agregamos la alegre trompeta del Bony y los estadios vacíos, es como forzar el mingo.

*

A eso se suma que un “Tsunami Perverso” entró por Puerto Plata, haciendo un “featuring urbano”.

*

Mientras que en el otro lado de la isla, en el Este, apareció un “Obispo” que en vez de hostias ofrece plomo.

*

Mamita llegó el obispo, llegó el obispo de Roma, mamita si tú lo vieras, qué cosa rica, qué cosa mona.

*

Llegó Johan Camargo y por ahí viene Ronald Acuña. ¡Qué binomio para las Águilas Cibaeñas!

*

Al primer equipo que tenga 19 jugadores con Covid-19, le van a dar un premio por la puntería.

*

Pedro Martínez sigue siendo un ejemplo para la sociedad, aunque ya es Hall Of Fame no se sale de su carril.

*

El fin de semana, Pedro Martínez y Carolina Cruz renovaron los votos matrimoniales.

*

Fue un acierto de Hugo López Morrobel cuando lo bautizó como “Pedro El Grande”.

*

SQUEEZE PLAY: En el juego de las canicas o bellugas para los dominicanos, el hoyo pequeño que se hace en el suelo y donde hay que intentar meter las bolas, se llama guá o guás…Ayer en el Águila de la Semana, los cronistas estaban de lejitos con Radhamés Bonilla…Cuando pregunté la razón me dijeron…”Es liceísta y esa gente tienen la Covid”…Así no…Amir es inteligente, por eso es aguilucho…Juan José Tejada me escribe para que monten en el monorriel a El Chocolatico…Cuando Juan José jugaba béisbol, al corredor que se le caía la gorra le cantaban out…Ruddy Fernández no moja pero empapa…Me escribió para que monte en el monorriel a Cipry Mar…Pero no soy yo, es Raffy Pichardo el encargado…Que por cierto, me recomienda a Héctor Cepín y Alejandro Sánchez…Esos se llevan bien…Hacía cerca de un año que no iba a Plaza Internacional, donde el amigo Quilvio Collante me prepara ricos pescados de Maimón…Señores, el área de comida están como una casa de película de vaqueros del Oeste…Están cerrados, El Corte Selecto…Domino Pizza…Pizza Hut…KingDom Restaurant, Cirujano Finnest Light…Mister Chicken,…Emilio Hot Dog…Los Peruanitos…Y el preferido de los niños, Funtástico…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el aguacate no es una verdura, sino una fruta, concretamente una baya de origen mexicano…Su nombre proviene de la lengua mexicana , el náhuatl, y significa testículo…Por hoy, out 27.