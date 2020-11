Por Tuto Tavárez

A propósito del no hitter combinado que tiraron el lunes, lanzadores de los Toros a los Tigres, varios pitchers dominicanos han participado en hazañas similares en Grandes Ligas.

Alejandro Peña participó en uno combinado en el 11 de septiembre de 1991, entre Atlanta y San Diego y que terminó 1-0.

Octavio Dotel fue parte del sin hits del 11 de junio del 2003, entre Houston y los Yankees y que terminó 8-0.

El 4 de mayo 2018, el mocano Yimi García lanzó una entrada en el primer no hitter fuera de los Estados Unidos, cuando jugando en México, los Dodgers ganaron 4-0 a los Padres.

Pero la proeza más inverosímil de un no hitter combinado, fue en el que participó el dominicano Félix Peña, con los Angelinos de Anaheim.

Los jugadores estaban tristes porque el lanzador Tayler Skagg había sido encontrado muerto en el hotel.

Los jugadores de los Angelinos hicieron una ceremonia en el box, donde colocaron las chaquetas número 45 que utilizaba Skagg.

El pitcher Taylor Cole regresó solo al montículo para enfrentar a los Marineros de Seattle.

Cole tiró las dos primeras entradas sin permitir hit, hizo 22 envíos, de los cuales 13 fueron strikes y ponchó a dos.

Sorpresivamente, Cole no salió para el tercer capítulo, sino que lo hizo el dominicano Félix Peña.

El quisqueyano hizo un largo relevo de 7.0 entradas y no solo se llevó la victoria, sino que no permitió hits a los Marineros.

En las siete entradas, hizo 81 pitcheos, 52 fueron strikes, ponchó a seis y no fue perfecto porque otorgó una transferencia.

Probablemente, el de Félix Peña sea el relevo más largo en Grandes Ligas para completar un juego sin hit.

SQUEEZE PLAY: Julio César, comandante romano resumió lacónicamente con tres palabras su acción militar: “veni, vidi, vici”…Siete abridores dominicanos han tirado no hitter en Grandes Ligas…Comenzó con Juan Marichal como todas las cosas del pitcheo dominicano…El Monstruo de la Laguna Verde dejó sin nada a Houston el 15 de junio del 1963…Luego siguió Ramón Martínez el 14 de julio de 1995 contra los Marlins…José Jiménez el 25 de junio del 1999 contra Arizona…Ubaldo Jiménez el 17 de abril 2010 frente a Atlanta…Francisco Liriano dejó sin nada a los Medias Blancas el 3 de mayo del 2011…Ervin Santana lo hizo contra Cleveland el 27 de julio del 2011…Y Edison Vólquez a Arizona el 3 de junio del 2017…No podemos pasar por alto que el 3 de junio de 1995, Pedro Martínez, ese mismo, Pedro El Grande, retiró 27 jugadores consecutivos a los Padres de San Diego…Pero el juego llegó 0-0 al noveno y Pedro se perdió de lanzar un juego perfecto…En el 10 Bip Roberts le conectó un doble…Felipe Alou lo sustituyó por Mel Rojas quien salvó el partido…Se me fue el espacio en no hitter…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Percy Spencer inventó de forma accidental el microonda en 1945, después de descubrir que una barra de chocolate que llevaba en el bolsillo se derritió…Por hoy, out 27.