Por Tuto Tavárez

El pasado lunes los lanzadores de los Toros del Este se combinaron para tirar un no hitter a los Tigres del Licey.

*

Mientras se iba tejiendo la hazaña, retumbaban en mis oídos las palabras de Lino Rivera.

*

El manager de los Toros había dicho en la semana, “se van a sorprender de los brazos que tenemos en este equipo”.

*

El querido dirigente boricua, parece que tiene los juegos pesados y los bateadores de los tigres lo probaron.

*

Una lástima que fuera con el estadio Quisqueya, Juan Marichal vacío y que los tiradores taurinos no recibieran la ovación que merecían.

*

Lamentable también que no fuera en La Romana, para que los narradores y comentaristas le dieran el sazón que merecía.

*

Por cierto, me impresionó el lanzador zurdo Anthony Gose, no porque tenga una figura impresionante.

*

Me pareció ver una lanzador de esos que aparecía en la pelota amateur en los años 60, que no eran musculosos ni tenían gran estatura, pero no había forma de batearle.

*

Por cierto, me dijo mi amigo Rafael Rijo que la T de los Toros es de Tuto, pero, su hijo Wendell dice que es de Tavárez.

*

Bueno, si es por el color naranja, como el Cibao FC, “aquí to’ somos Tuto, digo Toro”.

*

SQUEEZE PLAY: El hallux vargus es una protuberancia visible del borde externo del dedo gordo del pie, conocido como juanetes…Si Rico Carty con 16 temporadas en Grandes Ligas, para una operación del fémur, tiene que asistirlo el Estado, no estamos bien…Es cierto que en esos tiempos no se ganaban los millones de ahora, pero rendían…No es que me oponga, pero me sorprende…Y si lo van a hacer, que no le den publicidad…Calladito se oye más bonito…Uno piensa que el Rico está Pobre…El excelente locutor Raymond Parra me llamó para recordarme que el pasado lunes cumplió años don Fidencio Garris…!Qué luminaria de la palabra!…Don Fidencio escribía poesía en su columna Copazos…Creador de la frase: “Santiago es Santiago y las Águilas son las Águilas”…Me contó don Fidencio como surgió esa frase…Estaba junto a don Félix Acosta Núñez en un hotel de Chicago…Desde allí se veía la ciudad completa…Don Félix le dijo: “Mira Fidencio, que ciudad más linda”…Don Fidencio se viró y le dijo: “Es verdad que es linda, pero Santiago es Santiago y las Águilas son las Águilas”…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que en el siglo VI el papa Gregorio Magno estableció de manera definitiva la lista de los 7 Pecados Capitales del cristianismo…Hasta ese momento los Pecados Capitales eran 8, pero San Gregorio eliminó la Tristeza, es decir que estar triste ya no es pecado…Por hoy, out 27.