Por Tuto Tavárez

Cibao FC se quedó solo en el Circuito Norte de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2020).

*

El onceno naranja es la esperanza que queda en la región para la levantar la copa de campeón.

*

Dos equipos que se veían bien, Atlántico FC y Atlético Vega Real fueron sorpresivamente eliminados.

*

Dice el refrán que siempre hay que contar con el moquillo cuando prepara un gallo y eso se aplica al deporte en general.

*

Atlántico tuvo un tropiezo cuando perdió a su portero Danilo Campana, aunque buscaron uno bueno a la carrera, el venezolano Geancarlos Martínez.

*

Vega Real no contó con el argentino Pablo Marisi, el goleador por excelencia del fútbol dominicano.

*

No digo que perdieron por estas dos ausencias, pero golpes anímicamente y afecta al colectivo.

*

Ahora el morbo está presente para los partidos de ida y vuelta que jugarán Cibao FC y Delfines del Este.

*

¿Razón? La presencia de Edward “La Beba” Acevedo al frente de los Delfines después de pasar su carrera de jugador y dirigente con el onceno naranja.

*

En el otro cruce, Atlético San Cristóbal se medirá con la Universidad O&M, favorito para ganar la copa antes de echar a rodar el balón.

*

SQUEEZE PLAY: En una plutocracia gobiernan los más ricos…El domingo se bajaron los ánimos, cuando a punto de comenzar el juego Gigantes y Águilas el lanzador abridor se lesionó…Joe Van Meter se lastimó calentando…Marcos Diplán tuvo que subir al montículo a la carrera y la puntería no estaba buena…Difícil un estadio sin público…Después del pantalón blanco de la madrina de los Leones y el pantaloncito de la madrina de las Estrellas, desde Puerto Plata a la capital se escucha ¡Sussy Jiménez sigue reinando!…Quién está de acuerdo?…Gracias, Rae…Y no estoy hablando de la Real Academia Española…Si con la presencia de la primera dama, doña Raquel Peña hubo problemas el domingo con la aglomeración y las prohibiciones, qué se espera para el miércoles cuando venga el presidente Luis Abinader…El presidente es un hombre que predica con el ejemplo…Las fotos de los peloteros aguiluchos en las butacas detrás del home están bien…Pero faltan muchos…Tony y Arturo Peña, José Lima. Héctor Luna, Julián Tavárez, Miguel Tejada, El Mudo González, Fernando Hernández, Tony Batista, Julián Javier, Franklin Taveras, Tomás Silverio, Mendy López, Guillermo García, Rafael Furcal y muchísimos más…Ojalá el miércoles estén ahí…Dice Fracatira que va a quitar la suya y poner a Rafael Fulcar…!Qué cara le va a salir esa foto a Furcal!…Y Fracatira cobra en especias líquidas…Creo que vi también a Cucharimba…Eso está bien, el viejo Cuchara…Hasta Jeja debe estar…Demos chances, es comenzando…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el rapero estadounidense Eminen, entró en el Libro Guinness de los récords, por meter 1560 palabras en la canción “Rap god”, la cual tiene una duración de 6 minutos y 4 segundos…Por hoy, out 27.