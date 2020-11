Por Tuto Tavárez

Antes de que se radicara en la ciudad de Nueva York, pasaba largos momentos hablando de la pelota de Cuba con el hermano Santiago “El Cachorro” Dolciné.

*

Cuando un jugador salía de Cuba, yo conocía sus fuertes y debilidades, incluso, en una reunión en Los Ángeles hablé de la recta de Aroldis Chapman, cuando todavía estaba en la isla.

*

El Dandi se me fue, pero vino Nelson De la Rosa de Cuba, quien alimenta la página de Momentos Deportivos sobre la pelota de su país.

*

La semana pasada, se celebró en el estadio Guillermón Moncada el Juego de Estrellas de la Serie de Cubana y se me despertó el scout que tengo durmiendo.

*

Cuando José “Pito” Abreu salió de Cuba, escribí que anotaran ese nombre, porque iba a producir muchos ruidos en Grandes Ligas. Acaba de ganar el “MVPito”.

*

En el Derby de Jonrones vi algunos jugadores con característica parecida a la de Pito, como es el caso de Yasser Julio González, quien en la primera ronda sacó 25 pelotas y en la última paró cuando llevaba 15, porque ya había ganado y sumado 40 estacazos.

*

Yasser tiene la mejor frecuencia de jonronera esta temporada, con 13 en 92 turnos, par uno cada 7.1 turnos, vistiendo la camiseta de Pinar del Río, pero Carmona, tiene 27 años.

*

Luis González de Camagüey fue segundo con 20 y 13 para 33, además de que tiene brazo de cañón y piernas veloces.

*

Otro González, Yaddiel, de Ciego de Ávila, fue tercero con 17, el veterano Yovanny Alarcón, de Las Tunas pegó 16, Daniel Pérez, único zurdo, sonó 15, Rafael Viñales y Pavel Quesada sacaron 14 y William Luis 11.

*

Lisban Correa disparó 12 y lo dejé de último para decir, que el juego se celebró primero que la competencia y Correa pegó jonrón con las bases llenas.

*

SQUEEZE PLAY: Este año el nobel de Medicina es para los descubridores del virus de la hepatitis C…Sigo con la pelota cubana…Hay un pelotero en Cuba que se llama José Luis Gutiérrez, el cual lo podan el “Usain Bolt Cubano”…Con ese apelativo no hay que decir que es una bala corriendo las bases…Corrió de home a primera y realizó tiempo de 3:42 haciendo swing…Luego corrió de home a home y realizó tiempo de 13:95…Gutiérrez tiene que definirse, porque su posición es jardinero, pero también lo utilizan en el box, es decir, que además, tiene buen brazo…También vi la competencia de receptores, pero no se mide la potencia del brazo, sino la puntería para pegarle a un barril…hasta aquí Cuba con el permiso de Nelson De la Rosa…El viernes arranca la pelota de Nicaragua…El dominicano Garabez Rosa, quien fue un buen jugador con los Gigantes del Cibao, debutó con tres cohetazos…Señores, Fracatira fue el personaje de la semana…Salió libando con una bella dama y tiene su foto en el estadio Cibao…La pregunta es si Fracatira pagó los RD$2000.00…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la caída de Constantinopla, hecho histórico acaecido en el año 1453, se considera el final de la edad Media y el comienzo de la Edad Moderna…Por hoy, out 27.