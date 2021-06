Decir que 20 años no es nada, se acepta si es buscando una rima o contar una historia, pero son muchos.

*

Con el mérito adicional que si se utilizan esas dos décadas para jugar baloncesto al más alto nivel, entonces estamos ante un fenómeno.

*

Eso fue lo que hizo Diómedes Girón en el Baloncesto Superior de Santiago, convertirse en una de sus grandes figuras en la cancha.

*

Concomitantemente con el juego, Girón se hizo de una profesión y se graduó de arquitecto.

*

Eso le permitió diseñar el techado del Club Sameji, convirtiendo una cancha a cielo abierto en una moderna edificación.

*

Girón era una especie de misil en el tabloncillo, que se movía con agilidad felina, con capacidad para arrancar y sorprender a sus adversarios con fintas que lo dejaban petrificados.

*

Esa capacidad para hacer movimientos sin desprenderse del balón, le ganó el apelativo de “El Rey del Giro”, por parte del extraordinario narrador Frank Kranwinkel.

*

No fue egoísta con el balón, como lo demuestra el hecho de que sea el líder en asistencias de todos los tiempos, con una astronómica cifra de 1,022 en 254 partidos, promediando 4,02.

*

Pero si era necesario encestar, también podía hacerlo y anotó 1,811 puntos para promedio de 7.1.

*

De 1990 hasta 1993 se coronó campeón tres veces con el Club Sameji, lo mismo que hizo con Santiago en los Juegos Nacionales de 1987 en San Cristóbal, levantó la Copa con los Prados en 1994 en la capital y en San Francisco de Macorís jugó para el Juan Pablo Duarte.

*

Ha sido dirigente y gerente general del Club Sameji en el Baloncesto Superior, y sus dos hijos Marcel y Starlin, también vistieron el uniforme de los samejianos.

*

Diómedes Girón es un baloncestista arquitecto que supo diseña una gran carrera de jugador.

*

SQUEEZE PLAY: Santo Tomás de Aquino dio nombre a la filosofía tomista…El colega y hermano Jesús Mata estará hoy en el quirófano…Pedimos a Dios todopoderoso que esté a su lado, con eso basta…La pelota se compone hoy día de tercera base que juegan en el shorstop…Shorstop que juega en segunda base…Y segunda base que juegan en el rightfield…Ya no se sabe quien cubre mucho terreno…Rodado por encima de la almohadilla de segunda y lo atrapa de frente el torpedero…Esto playoffs de la NBA si son largos…Es otro torneo que se juega en la postemporada…Este sábado es la fiesta en el Quisqueya Sport Club de Haverstraw…Música típica por un tubo con el Grupo D’Ahora…Vamos hablar con Jevo Núñez para que lleve a los Ricar2dones de Nao Peña…Sería bueno cuando los cronistas deportivos estén por allá…El Covid no está fácil, se llevó a Franklin Nogueras uno de los grandes del motocross…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que en la última edición de la Copa Mundial de Fútbol, disputada en Rusia en el año 2018, contó con más de 3,500 millones de espectadores , casi la mitad de la población mundial y el campeón fue Francia que venció en la final a Croacia, que llegaba por primera vez hasta ahí…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez