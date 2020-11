Por Tuto Tavárez

Desde marzo no salía dos días corridos, pero sábado y domingo crucé la puerta de la casa.

*

El sábado estuve en el partido de fútbol entre Atlético Vega Real y Cibao FC, con público limitado, la distancia requerida, mascarilla y productos para las manos limpias.

*

Por cierto, Mario De Jesús vino con los veganos a ver el juego, Pappy Pérez le brindó un par de cervezas y terminó aplaudiendo los goles de Charles Herold y José Jaquez.

*

El domingo la cita era el estadio Cibao, donde Gigantes y Águilas jugaban un partido de exhibición.

*

Junior Matrillé estuvo con nosotros, pero Pappy Pérez no pudo comprarlo y se mantuvo firme a sus Gigantes. ¡Aprende Mario De Jesús!

*

Por cierto, en el estadio me enteré que a Pappy Pérez le dicen “El Genio del Mal”, apelativo que se aplicaba en la lucha libre a Relámpago Hernández.

*

En 40 años, no sabía que a Pappy le dijeran ese apodo, aunque me explicaron que se refiere a las elecciones de la Asociación de Baloncesto de Santiago (ABASACA), que creo son el sábado.

*

Que por cierto, un amigo me dijo, “Tú no has dicho nada de las elecciones de Abasaca”, le dije, si nos ponemos a contar de las cosas que no he dicho nada, no acabamos en lo que resta del año.

*

Y agregué, de las cosas que no me importan ni me interesan no hablo de ellas y esa es una.

*

Me hubiese gustado utilizar la expresión que usaba “Hulk” un exboxeador que teníamos en el Congo, cuando algo no le importaba, pero por respeto a los lectores, lo deja ahí.

*

SQUEEZE PLAY: La Quinta de los Olivos es la residencia oficial del presidente de Argentina…Siguiendo esa línea, el Real Sitio de La Moncloa en España, fue en el siglo XVII una finca agraria…Luego Casa Palaciega de Caza y posteriormente museo…En la guerra civil del 36 el edificio fue destruido casi por completo…Su reconstrucción acabó en 1954 y siguió el modelo de la Casa del Labrador en Aranjuez…Desde aquel momento y antes de ser residencia del gobierno español, el Palacio de La Moncloa se destinó a residencia oficial de los jefes de Estado que visitaban Madrid y de alta personalidades…Rafael Leónidas Trujillo fue el primer huésped, que durmió en La Moncloa…Me cuenta “Mi Bola de Cristal Empañada”, que allí durmieron, Richard Nixon, Dwight Eisenhower, Sadam Husein y Saúd de Jornadania con más dinero que un monte hojas…Pero, así como destaca que Trujillo fue el primero que durmió en La Moncloa, señala que Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, fue el último que durmió en La Moncloa en 1977 y que pernoctó dos veces durante su mandato…Por hoy, out 27.