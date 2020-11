Por Tuto Tavárez

De Arozarena a Arruebarena

*

Muchas veces el béisbol se convierte en una caja de sorpresa y te da menos de lo que espera y otra veces más.

*

Cuando el torpedero Erisbiel Arruebarena salió de Cuba, tenía una gran proyección para establecerse en Grandes Ligas.

*

El famoso Grillo fue reclutado por los Dodgers de Los Ángeles, recibiendo un contrato de 25 millones de dólares, más 7,5 millones de bono.

*

Randy Arozarena salió siendo un desconocido fue a parar a México, con una figura lánguida y huesuda.

*

Los scouts de los Cardenales de San Luis lo vieron y lograron firmarlo por 1,25 millones.

*

El millonario Arruebarena no dio el grado y fue dejado libre por los Dodgers, sin que nadie más se interesara.

*

El año pasado fue a jugar a Nicaragua y comenzó a hacer exigencias de hoteles de lujo, vehículo y otros privilegios y lo botaron.

*

Ahora el Grillo está jugando en la pelota de México, mientras que Arozarena viene de dar la vitrina de la Serie Mundial.

*

Y no como un participante más, sino rompiendo récords y metiendo miedo, para llevar a Tampa al borde de la corona.

*

Ven porque a muchos jugadores se les dice que, “no es la firma que hacer al pelotero”.

*

SQUEEZE PLAY: En la cuenta de red social, la imagen que identifica al usuario se llama avatar…El Cupes de los Pepines sigue siendo el campeón del Baloncesto Superior de Santiago…Me están empujando al retiro del periodismo deportivo…La profesión que tengo como back-up es preparador de zapatos y ya no hay zapaterías…Ahora es el clima que amenaza el partido Cibao FC y Alajuelense…Si se puede jugar a las 7:00 de la noche por ESPN…Por cierto, no se está escogiendo el Jugador Banreservas como en años anteriores…Un incentivo para los futbolistas del Cibao FC…Ahora todos los eventos son cobrando en dólares, cuando no hay ni pesos…Si cobraran en goudes salen los nacionalistas a protestar…El próximo torneo en medio de la pandemia, me luce que será el campeonato de las ñoñerías…Si Yiyo va al estadio y lo dejan entrar le regalo una caja de whisky a Fracatira…Jueves 5 de noviembre, se cumplen 43 años de la Liga Manuel Martínez…Mokita o Jinamagao…Wao y eso nació en 1977…Nos regocija la nominación de Ernesto Jerez…Ojalá le digan que si a esa nominación y lo veamos en el Salón de la Fama…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la localidad cántabra de Santillana del Mar se le conoce con el sobrenombre de “La Villa de las Tres mentiras”…Porque Santillana del Mar, ni es santa ni es llana ni tiene mar…Por hoy, out 27.