Por Tuto Tavárez

Los compatriotas de Puerto Plata tienen derecho a una franquicia en el béisbol profesional.

Por eso, apoyo desde esta humilde tribuna, la lucha que tienen varios deportistas y munícipes puertoplateños.

La llamada Novia del Atlántico, se ha convertido en una cantera de destacados peloteros.

Donde sobresalen figuras como Bartolo Colón, Carlos Martínez (El Tsunami), Erick González, Ramón Ramírez, Carlos Paulino, Abel De los Santos, Edgar Santana, Félix Sánchez y los hermanos Huáscar y Michael Inoa, por solo mencionar algunos.

Fue una muestra, porque los equipos se nutren de peloteros de todo el país, desde que existe el Sorteo de Novatos.

Algo vital es el estadio, por lo que se debe poner el José Briceño en condiciones óptima para la calidad de béisbol que se juega en Lidom.

En cuanto al nombre, Piratas del Atlántico o de Puerto Plata, creo que no hay que apresurarse, ese es un paso para luego, primero poner un pie y luego el otro.

Pienso que debe hacerse un estudio de la procedencia de los turistas que van a la Costa Norte.

He escuchado que la mayoría son de Canadá, de ser así, buscar una alianza con los Azulejos de Toronto.

Eso hicieron en sus inicios las Águilas Cibaeñas con los Piratas, los Tigres con los Dodgers y Atléticos, los Leones con los Filis y las Estrellas con los Astros.

Las operadoras de tours armar paquetes para traer canadienses a “turistear” y por la noche a ver los partidos, de un equipo que lo hace sentir parte de ellos.

En el estadio de Toronto, en la pantalla gigante, Turismo de RD, poner a Vladimir Guerrero, Teoscar Hernández, Santiago Espinal y Rafael Dolis a enviar mensajes.

SQUEEZE PLAY: El adjetivo bianual significa dos veces al año y no cada dos años…Es importante en la lucha de los puertoplateños por lograr una franquicia, que nadie afloje…Que el Ministro Administrativo de la Presidencia José Paliza mantenga el entusiasmo…Que la senadora Ginette Bournigal no ceda un palmo en esta lucha…Que los diputados y alcaldes actúen como si estuvieran en campaña…Que los deportistas presionen por su lado…Que la prensa no se calle…Que el pueblo de Puerto Plata identifique sus casas con consignas a favor de la sede…Ah, si el problema de Puerto Plata es la lluvia, pues que se apruebe a la carrera porque eso siempre se necesita…Cambiando la espada de Luperón, por el bate de Oscar Taveras…Vendemos que somos el país con más peloteros después de Estados Unidos…Y tenemos menos equipo que en Venezuela y México…Para no mencionar Cuba que son 16…Me recordaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la, “La rosa no dejaría de ser rosa y de esparcir su aroma, aunque se llamase de otro modo”, es un verso de la conocida obra de William Shakespeare de Romeo y Julieta…Por hoy, out 27.