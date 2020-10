Por Tuto Tavárez

Sí señor, somos campeones, los Dodgers de Los Ángeles, los Dodgers de Vero Beach, los Dodgers de Guerra, los Dodgers del Campo La Palma.

*

El que dura 32 años sin ganar, cuando lo logra tiene que disfrutarlo y eso estoy haciendo.

*

Me alegro por muchos amigos, pero tengo una alegría especial por Ralph Ávila, lo merecía.

*

¡Santo Dios! Joaquín Balaguer era el presidente la última vez que los Dodgers ganaron, antes del 2020.

*

El diácono Sildo Hernández tenía una copiosa y rubia cabellera y el concho costaba 10 cheles.

*

Santiago estaba lleno de discotecas y Bullo Steffani tenía Hablando de Pelota después de los juegos en el estadio Cibao.

*

En fin, era otra sociedad que comenzaba a desarrollarse y el poder adquisitivo aumento en la clase humilde y media.

*

Rolin por el short, a segunda uno, a primera ¡de sastrería! No importa el sastre que lo haga, le queda grande ese traje a cualquiera.

*

Los conocimientos, el estilo, la elegancia, precisión y uso correcto del idioma de Roosevelt Comarazamy, no tiene relevo.

*

Roosevelt ha decidido no estar en la cabina de transmisión en el campeonato que comienza el 15 de noviembre.

*

Otro estará ocupando su lugar, pero por favor no comparen, es un maestro rodeado de alumnos.

*

SQUEEZE PLAY: Los Premios César se entregan en el cine francés…Me decía un amigo narrador, que no es de las Águilas, que no toma una decisión como la de Roosevelt por lo económico…Todo por temor al Covid-19…Unos amigos de una institución a la que pertenezco, se me acercaron para proponerme que aspirara a presidir la misma…Mi respuesta fue la siguiente…”Soy tan aguilucho, que no aspiro a nada para no ser Escogido”…Es más, me porto bien para no ser Tigre…No crecí para no ser Gigante…Me mantengo en bajo perfil para no brillar como las Estrellas…Y me negué a nacer en España, para que no me gusten los Toros…Cómo quedó?…El que está de vago tiene que inventar…Me uno al regocijo de Soterio Ramírez…Merecida su exaltación…Chiche Román fue el Más Valioso del encuentro de softbol de las Viejas Glorias de Gurabo…Chiche se apareció con una mascarilla de tela al play…Dicen que el sastre gastó 12 yardas para hacerla del tamaño de la nariz…Ahora si es difícil identificar las fotos de las actividades, con el nasobuco en la cara…Si no sabe que es un nasobuco, pregúntele al periodista cubano Nelson De la Rosa…Saben quién fue el gran ausente en la premiación de la ACDS?…La cerveza Presidente…Esa premiación nació en 1964, hace 55 años con el patrocinio de Cervecería Nacional Dominicana…Durante 54 años la cerveza Presidente estuvo presente…Ya no es nuestra…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el 7 de enero de 1963, durante el cuarto tiempo de un partido de fútbol Americano, disputado entre el Ejército y la Armada, los espectadores pudieron disfrutar por primera vez en la historia, la repetición de una jugada…Se repitió una sola jugada y fue un ensayo del quarterback Rollie Stewart…Por hoy, out 27.