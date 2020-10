Por Tuto Tavárez

El domingo desde temprano parecía una réplica de aquel famoso programa que lideraba Alejandro Sánchez, Domingo Alegre.

*

Temprano tuve la oportunidad de juntarme con amigos y compañeros que hacía rato no saludaba.

*

Había motivos para estar contento, la premiación de los atletas y cronistas de Santiago fue un éxito.

*

Era un día para elogiar el trabajo de la actual directiva que encabeza César Ureña, porque hacer un acto de esa envergadura en estos tiempos no es fácil.

*

David Cepeda fue el Cronista del Año y eso era para celebrar, no me debe su carrera como dice el Pachá, pero lo anime en sus inicios y escuchó. Ahí está el resultado.

*

Otros colegas ganaron en diferentes renglones y hasta a mi me dieron una estatuilla, pero admito que me emocioné al hablar de Kalil Haché.

*

Detrás de una premiación como esa hay muchos héroes anónimos, pero que trabajan duro, Judith Hernández, Zobeida Rivas, Johanny Núñez, Osny Cabreja, por solo mencionar las mujeres.

*

Recuerdo que cuando terminó la premiación Moisés le dijo a Leo Sánchez, “tómame una foto con Tuto para enviarse a Juanchy Sánchez”.

*

Cuando llego a la casa, recibo la preocupante llamada que me informaba del accidente de Juanchy Sánchez.

*

El panorama que se describía no era halagador y no lo es, los golpes en la cabeza son un peligro.

*

Hay algo que podemos hacer por Juanchy, orar al Todopoderoso para que tenga misericordia y podamos volver a gritar ¡Hola Juventud!

*

SQUEEZE PLAY: Si tiene dinero para ir de tienda, en Oxford Street en Londres hay más de 300 tiendas…Dave Roberts dirigiendo en Grandes Ligas y Tony Peña en su casa…!Qué barbaridad!…Tony al frente de los Dodgers hubiese ganado la Serie Mundial en cinco juegos…Roberts es el rey David de Urías…Muy fino si no lee la Biblia…Los Dodgers y Tampa van a jugar casi 80 juegos entre regular y postemporada…Eso es la mitad de una temporada normal…Me gusta lo relajado que se ve Willy Adames en el terreno…Si tiene presión la disimula muy bien…Hablando del juego del sábado, verdad que el cátcher de los Dodgers pidió dos francas bateando Randy Arozarena?…Por lo menos, donde él se colocaba era bola franca…Y, él pensaba que el cubano le iba a hacer swing?…Los comentarista saben que Pedro Báez es más efectivo con las bases limpias y Dave Roberts no lo sabe…Esta semana llega al campo de entrenamiento de las Águilas, el grandeligas Junior Fernández…Wilmer Difó me informó que llega en una semana y que jugará desde el primer día para Félix Fermín…Ah, el cinco llegan dos refuerzos más, los Mayitas…Así lo informó Adianez la madre y esposa de Yuneski Maya contestando un twitter de Pappy Pérez…Con ponche la pelota no se pasea por el cuadro…Será igual aquí?…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que según el calendario tailandés, el 2020 corresponde a su año 2563…Este calendario tiene su origen en el 543 antes de Cristo y corresponde al nacimiento de Buda, también conocido como calendario budista…El año nuevo en Tailandia se celebra del 13 al 15 de abril…Por hoy, out 27.