Como estamos en un año olímpico, voy a narrar una curiosa historia de Barcelona 1992, la cual dedico a Haime Thomás por ser un agudo analista de estos temas.

La final por la medalla de oro del judo femenino en menos de 56 kilos, fue entre la española Miriam Blasco y la británica Nicola Fairbrother.

Miriam quería ganar el oro en honor a su entrenador y marido Sergio Cardell a quien ella le regaló una moto y él murió en un accidente guiando la misma.

Las dos europeas saltaron al tatami decididas a realizar lo necesario para alzarse con la presea dorada.

La decisión favoreció a Miriam Blasco que saltando de emoción recibió la medalla de oro y Nicola Fairbrother tuvo que conformarse con la plata.

Desde entonces han pasado 29 años, pero unos pocos después Miriam y Nicola se volvieron a juntar y jamás se han separado.

Las exjudokas llevan 26 años viviendo juntas y hace unos cinco se presentaron frente al altar para darse el sí.

En esa ceremonia Miriam Blasco le entregó el anillo de oro a Nicola Fairbrother y esta un aro de plata, es decir, cambiaron los metales de Barcelona 92.

Miriam es seis años mayor que Nicola 57 a 51 y fue la primera española que ganó el oro en judo femenino en menos de 56 kilos.

Cuando en España se aprobó la Ley que permite los matrimonios entre personas del mismo sexo, Miriam Blasco era senadora por el Partido Popular.

Me imagino que están pensando que fue de las que promovieron esa Ley, pues no, su voto fue en contra.

SQUEEZE PLAY: Si está en posición decúbito prono está bocabajo…Jueves 24 día de San Juan Bautista…Si Carlos Manuel Estrella está por España se dará banquete hoy con las Cocas de San Juan…!Son sabrosas!…Este jueves cumpliera el ingeniero Juan Bautista Sánchez Correa 104 años…”Puño de Hierro, bájale algo”, diría Roosevelt Comarazamy…Tu quieres jugo de tamarindo?…El futbolista Edarlyn Reyes, cariñosamente, Tamarindo, ha alborotado las avispas en Bolivia…Resulta que Tamarindo está jugando allí y se convirtió en el primer dominicano en anotar un gol en el fútbol boliviano…Tamarindo es un jugador rápido, enérgico y con una potente patada…Ahora la gente del fútbol de Bolivia andan por el país buscando jugadores…Se quieren llevar a Danco García y Jayro Jean, dos columnas del Jarabacoa FC…También a Ronaldo Vásquez del onceno de Pantoja…Jarabacoa tiene muchas ilusiones en el torneo de la LDF 2021, pero si le llevan a Danco y Jean se debilitan grandemente…Naturalmente, por Danco tienen que pagar un dinero…Estos países debieran ponerse de acuerdo para que los calendarios no coincidan y algunos jugadores puedan ser refuerzos…Las personas que presente su tarjeta con las dos vacunas no tendrán que pagar para ver los juegos de Cibao FC…Podrán entrar gratis cuando el equipo naranja juegue en su casa en lo que resta del campeonato…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Lobby es el anglicismo que define a los grupos de presión empresariales o sociales de los poderes políticos…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez