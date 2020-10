Por Tuto Tavárez

Ayer en la rueda de prensa virtual que hacen las Águilas Cibaeñas, al pitcher novato Ramón Rossó se le zafó un lanzamiento.

Ante una pregunta de cómo veía el cuerpo de abridores del equipo, Rossó fue explicito en su respuesta.

Pero, cuando quiso ampliar, soltó una primicia, que no sé si los demás se dieron cuenta.

El novicio serpentinero con experiencia de Grandes Ligas, mencionó varios de los lanzadores que serán abridores, incluyéndose él.

“Escuché que Yuneski Maya va abrir el primer partido”, dijo Rossó, algo que probablemente le escuchó al manager Félix Fermín.

También se puede entender como una expresión de respeto del novato para el “Guerrero”, que entrena desde el primer día.

Así que ahí tienen un adelantó, domingo 15 de noviembre 5:00 de la tarde en el estadio Cibao.

Gigantes del Cibao visitando a Águilas Cibaeñas, Yuneski Maya contra el que elija el manager de la franquicia de San Francisco de Macorís.

Maya lanzando y los “Mayitas” bailando cerca del dogout. Ah no, que es sin público y los “Mayitas” están en Miami.

SQUEEZE PLAY: Leo Sánchez y Chicué Pichardo fueron a Il Pasticcio, Paolo Modolo preguntó, ¿Les sirvo una “melanzana”…Leo que sabe lo exquisito que es Paolo, no titubeó y dijo que si…Chicué alzó la voz y dijo, “estamos en navidad para yo comer manzana”…Entonces Paolo le explicó, “melanzana es berenjena en italiano”…Leo no se fue con el primer pitcheo y disfrutó su berenjena…Dice el cubano Roenis Elías que si juega pelota invernal es con las Águilas…Una pregunta, ¿este torneo es otoño invernal o solo invernal?…Los Gigantes del Cibao firmaron a Ángel Sánchez…Ya el lanzador derecho tiene ocho victorias en Japón…Si lo dejan lanzar aquí es un palo para los Gigantes…Pero los japoneses no permiten muy fácil que lancen…Eso sí, lo explotan…Lamentable la suspensión del juego Cibao FC y Alajuense de Costa Rica…Después de ese viaje en jet privado…La Concacaf aclaró que fue por Covid-19 pero no por nuevos casos…Unos ticos que dieron positivos hace un tiempo, todavía no ha creado el anticuerpo por lo que pueden contagiar a compañeros y rivales…Qué pasará con el juego de Cibao FC y Atlántico FC el domingo en la Liga Dominicana de Fútbol?…Bueno, como andan en avión privado, tempranito para Santiago…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Paul Lafargue fue un revolucionario trotamundos…Nació en Cuba, pasó buena parte de su vida en Francia y se mudó a Londres donde conoció a Karl Marx…Se convirtió en uno de los primeros seguidores y también su yerno al casarse con su segunda hija…Paul Lafargue es especialmente conocido por su ensayo sobre el derecho a la pereza…Por hoy, out 27.