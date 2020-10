Por Tuto Tavárez

El nombre de Carlos Gómez figuró en el primer listado de jugadores que había confirmado, lo que fue aplaudido por los fanáticos.

Pero Gómez no se hizo la prueba del PCR el lunes y por esa razón esta semana no podrá entrenar con el equipo.

Solamente los 34 que se hicieron las pruebas el lunes, pueden bajar al terreno de juego esta semana, así es el protocolo.

Quienes se hagan las pruebas el lunes, pueden integrarse el martes y en eso las Águilas Cibaeñas no ceden.

Carlos Gómez debe ser un jugador que se pone rápido en forma, ya que se mantiene ejercitando el año entero.

Vamos a ver si el lunes se presenta a las pruebas del PCR o mantiene su decisión de decir adiós al béisbol.

Hay que aclarar el caso del lanzador Pedro Figueroa, de quien se dijo en varios medios que había salido positivo.

Eso no es verdad, no podía salir positivo porque Figueroa no se hizo la prueba y ni siquiera vino a Santiago.

El lanzador que vive en la capital, se comunicó con Ángel Ovalles el pasado sábado y le informó que tenía fiebre y dolor de cabeza.

Le iban a hacer la prueba en la capital y por eso se dijo que presentaba síntomas, no que diera positivo al Covid-19.

La prueba que le iban a realizar en Santo Domingo determinará si está positivo y entonces deberá esperar para unirse al equipo.

SQUEEZE PLAY: Singapur es el país más pequeñito del Sudeste Asiático…La rueda de prensa del Cibao FC es el primer gol de la Liga Dominicana de Fútbol…Este año las gradas tienen techo por si llueve…Pero, además se está instalando una gigantesca pantalla, donde se podrá ver el juego que está en acción…Con repeticiones de jugadas…El fútbol sigue avanzando…Los estadios que van a ser utilizados están en sus mejores condiciones…El Banreservas patrocinará el Cibao FC por tercer año corrido…Por cierto, que el Director de Banreservas, Samuel Pereyra se declaró fanático del Cibao FC…Y para que no haya duda, el ingeniero Manuel Estrella le entregó la camiseta número uno con el apellido Pereyra…Tenía mucho que no saludaba al padre Freddy De la Cruz Baldera…Jean Antonio Haché, un hombre que el baloncesto de Santiago le debe mucho, también estaba apoyando el Cibao FC como parte del Banreservas…Juan José Perelló y Pedro Genaro Pérez son de la casa…José Clase y Luis Núñez, forjadores del golf y el atletismo también apoyando el equipo naranja…No se me puede quedar monseñor Agripino Núñez Collado, quien ha estado con el equipo desde el primer picazo para construir la bombonera…El viernes a rodar el balón, pero Cibao FC juega el domingo…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Luis Fonsi decidió grabar el vídeo clip del tema Despacito en el viejo San Juan, el barrio viejo de la capital de Puerto Rico…El éxito mundial de la canción provocó un aumento del interés turístico en Puerto Rico del 45%…Por hoy, out 27.