Nada que se haga en este país por Osvaldo Virgil es demasiado, demasiado es lo que él hizo por el béisbol dominicano.

Por eso, he visto con agrado el pedido que se hará para que Grandes Ligas dedique un día al quisqueyano.

El pasado miércoles 23, se cumplieron 64 años que Virgil debutó en Grandes Ligas, abriendo la compuerta a los dominicanos.

El próximo año, serán 65 que “El Orégano” le puso sazón a la pelota dominicana en Grandes Ligas.

El Ministro de Deportes Francisco Camacho, el Comisionado Nacional de Béisbol Junior Noboa y el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, decidieron aunar esfuerzos a favor de Virgil.

Van a solicitar que el 23 de septiembre del 2021 sea declarado el Día de Virgil en Grandes Ligas, como se hace con Jackie Robinson y Roberto Clemente.

Excelente la propuesta de Camacho, Noboa y Dionisio Guzmán que preside el Comité Permanente del Salón de la Fama y los demás miembros.

Pero hay que tener cuidado, siempre hay personas que quieren pescar en río revuelto y están proponiendo que el 23 de septiembre sea el “Día del Pelotero Dominicano”.

Ya existe un decreto que declara el 11 de Enero “Día del Pelotero Dominicano”, el cual fue emitido por el presidente Hipólito Mejía.

El decreto 57-01 declara el 11 del mes de enero de cada año “Día Nacional del Pelotero Dominicano”.

Esta fue una lucha que libró la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), que todos los años recuerda a los peloteros caídos en esa fecha en la tragedia de Río Verde, Yamasá.

Pienso, que la petición debe ser como la plantean Camacho, Noboa y Guzmán, y si es posible de que se le agregue “Pelotero Dominicanos en Grandes Ligas” y así se celebra cada 23 de septiembre.

