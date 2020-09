Por Tuto Tavárez

El excitante Capitán de la Selección Nacional de Baloncesto, Víctor Liz aclaró lo sucedido el fin de semana.

*

Liz, quien también es Capitán del Club Pueblo Nuevo negó que fuera detenido por la Policía, como se informó en un vídeo subido a las redes.

*

Explicó que unos amigos suyos fueron detenidos y que decidió acompañarlos para interceder por ellos en la policía.

*

“Fue un asunto voluntario, donde pedí a la autoridad acompañarlos para hablar por esos amigos”, sostuvo Liz.

*

La verdad que resultó extraño el caso, porque Liz no tiene fama de ser una persona de conducta cuestionable.

*

Incluso, tiene un tío o sobrino, que es un hombre muy querido en los medios políticos de Santiago, como es Juan Carlos Liz, varias veces concejal.

*

Víctor Liz está a la espera de que se inicie la final del Baloncesto Superior de Santiago, donde están clasificados Pueblo Nuevo y el Gregorio Urbano Gilbert.

*

Liz jugó cinco partidos con Pueblo Nuevo en la vuelta regular y La Bahía ganó cuatro.

*

Luego se fue a jugar a Puerto Rico, pero debido a la pandemia del Coronavirus (Covid-19), tuvo que regresar al país.

*

Este tipo de aclaración siempre es bueno hacerla, porque no se trata de un jugador más de la Selección Nacional de Baloncesto, sino de su Capitán, quien debe predicar con el ejemplo.

*

SQUEEZE PLAY: Un total de 27 huesos tenemos en la mano…Ahora los dominicanos están consumiendo el tiempo en contar dinero ajeno…!Qué este tiene mucho!…!Qué este tiene poco!…!Por ta’ a mí!…Con esos millones ajenos, yo no compro ni un muslo de pollo donde Donato, en el Mercado Central…Y eso, que Donato vende barato…Ah, y como al que no le gusta la sopa se le dan dos tazas, ahí van más millones…Según Forbes los 10 futbolistas mejor pagados del 2020…Lionel Messi el Barcelona 126 millones de dólares…Cristiano Ronaldo, de la Juventus 117 millones…Neymar del París Saint-Germain 96…El cuarto es Kylian Mbappé del París Saint-Germain 42…Mohamed Salah con Liverpool 37…Paul Pogba del Manchester United 34…Antoine Griezmann del Barcelona 33…Gareth Bale del Real Madrid 29…Robert Lewandoski del Bayern Munich 28 y David DeGea del Manchester United cierra con una bicoca de 27 millones de los verdes…Y Paolo Modolo que es una estrella con el equipo de veteranos de Santiago, tiene que poner la cena cuando ganan…Leo Sánchez, José Miguel Minier y El Bolillo han hecho grandes esfuerzos porque Paolo se estrene con un gol…Estuvo cerca, un tiro a puerta con el cancerbero de espalda, pero lo falló, ya que igual que su compatriota Baggio en el 94 tiró el balón sobre la portería…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la palabra inglesa “INN” con dos enes, presente en muchos establecimientos anglosajones significa Posada…Por hoy, out 27.