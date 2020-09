Por Tuto Tavárez

Como Junior Noboa está de moda, voy a contar una historia que viví en el Campo Las Palmas, de los Dodgers de Los Ángeles.

*

Elvio Jiménez había llamado la tropa, ya que el miércoles teníamos un “try out”, por lo que temprano estábamos ahí, Ezequiel Sepúlveda, Wilton Guerrero, Rafael Rijo, Máximo Gross y yo.

*

Ralph Ávila había venido de Miami para supervisar el “try out” y comenzó la faena a las 8:00 de la mañana.

*

Correspondía el momento de batear y todos estamos concentrados realizando las anotaciones de lugar, pero individual.

*

Un jovencito estaba bateando, tenía buen choque, pero sus batazos no eran contundentes.

*

El entrenador del jovencito, consciente de lo que estaba pasando, se acercó sigilosamente hasta donde estaba Ávila.

*

Como es natural, el entrenador quiso darle una manita a su jugador y le hizo un comentario a Ávila.

*

“usted ve como choque esa pelotero, ese muchacho metido aquí en la academia, comiendo bien, saca pelotas y se convierte en un jonronero”, le dijo el entrenador.

*

Ralph Ávila es un gran conocedor y siempre tiene una respuesta certera, pero optó por hacerle tres preguntas al entrenador que intentaba sorprenderlo.

*

¿Tú conoces a Junior Noboa? Preguntó Ávila, y la rápida respuesta fue “naturalmente”. ¿Lo viste jugar? “Si señor”, ¿Sabe cuántos jonrones bateó en Grandes Ligas? “Uno”, dijo el entrenador.

*

Ávila se viró y le dijo, “ese nunca pasó hambre, ese comió lo que quiso y lo que se antojó desde chiquitico y tenía un padre muy responsable (Chide Noboa).

*

Después de escuchar a Ralph Ávila y con una sonrisa pícara, Rafael Rijo se me acercó y casi me susurra “el diablo no sabe por diablo…”.

*

SQUEEZE PLAY: Cucurrucucú Paloma está entre las canciones favoritas del expresidente Barak Obama…Cucurrucucú tiene cinco “U”…Por cierto, se retiró la “U”, Ubaldo Jiménez…Pappy Pérez me recuerda que Mackey Calzada y Popo Veras fueron comisionados de béisbol…!Agréguelos!…La declaración jurada de Guarino De la Rosa anda por los 10 mil litros de romo…Guarino De la Rosa es el nombre de Francatira…En vez de gustarle el romo debiera ser débil por las galletas Hatuey y Guarina…Hoy me juntaré con el hijo de doña Luchy, Luis Federico Martínez…Claro, Pachá debe saber que los abrazos son virtuales…Pongo como testigo a Emilio Ángeles…Hombre de valor espartano con ideas atenienses…Las Águilas Cibaeñas anuncian un “Early Camp”…Será para darle cuerdas a Carlos Manuel Estrella por lo del idioma…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que cantamañana, con cinco “A”, se utiliza de manera coloquial para referirse a alguien informal, fantasioso e irresponsable, que no merece créditos…Por hoy, out 27.