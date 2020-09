Por Tuto Tavárez

Desde un lugar cualquier del planeta, me escribió Radhamés Bonilla, para expresar un disgusto.

*

Bonilla, que el país sabe es fanático de los Tigres del Licey, se queja de que Junior Noboa sea el Comisionado Nacional de Béisbol.

*

No comparte tampoco que sea Ricky Noboa porque es narrador de los Gigantes del Cibao, lo que califica de insólito.

*

De ser así, ese cargo tiene un mal de origen, ya que nació con Papi Bisonó, quien fue presidente de las Águilas Cibaeñas y uno de sus principales directivos históricos.

*

Si no me falla la memoria, creo que los otros que han sido comisionados son, Rubén De Lara y Juan (Piñao) Ortiz.

*

La situación que yo veo, es que el Comisionado es un cargo político, que es nombrado por el presidente de turno.

*

Bud Selig era dueño de los Cerveceros de Milwaukee y fue Comisionado de Béisbol de Grandes Ligas.

*

Hasta ahora, no se ha presentado ningún conflicto en la pelota dominicana, que esté en mano del Comisionado su solución.

*

Los problemas de nuestra pelota los resuelven la directiva de Lidom y los seis equipos y a veces le dan participación a la Federación Nacional de Peloteros.

*

Los antecedentes que hemos tenido, indican que Junior Noboa puede ser Comisionado y Gerente General de los Tigres del Licey.

*

No creo que Junior eche a rodar su buena reputación y la de su siempre recordado padre, Don Chide Noboa, por tomar una mala decisión que vaya en beneficio de un equipo.

*

SQUEEZE PLAY: Asia es el continente más extenso del mundo…Hoy es el día…Será inaugurado el mural en memoria de Andrés (Pototo) Capellán…Una lástima que Pototo haya muerto…El alcalde Abel Martínez le había prometido el mural cuando reanudara los trabajos…Abel cumplió y en el entorno del techado de los Pepines estará el recuerdo de este pequeño gigante…Por lo visto, es más chévere ser productor de un programa, que tener un canal de televisión…Para los que creían que el Boli no era bueno haciendo chistes…Las universidades están recibiendo una gran demanda para las carrera de Comunicación Social…También aumentaron los enganchados…Las Estrellas dejaron libre a Xavier Batista…Batea y tiene fuerza…Tiene la marca en Japón de pegar jonrones en sus primeros dos turnos como emergente…También Jailen Peguero está libre…Hay que ver las condiciones…Muchos que tienen un año sin jugar…!Cómo, las Águilas dejaron libres a Manny Ramírez y Bartolo Colón!…Esa pareja tiene 556 jonrones en Grandes Ligas…Manny 555 y Bartolo 1…Sin contar uno que Bartolo pegó en softbol esta semana…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el latinazo “Excusatio non petita, accusatio manifesta”, es decir, “excusa no pedida, acusación manifiesta”…Dicho de otra manera más fácil, “quien se excusa, se acusa”…Por hoy, out 27.