Por Tuto Tavárez

Agradezco de entrada al colega Osvaldo Rodríguez Suncar, quien me envía un importante dato.

*

Hace unos días debatíamos si Luichy Sánchez siendo accionista de las Águilas Cibaeñas, podía comentar en la cadena de los Gigantes.

*

Dijimos Gigantes, pero pudo ser cualquiera de los otros equipos, como Estrellas, Tigres, Leones y Toros.

*

Entonces, surgió el nombre de Johnny Naranjo, indicando que era accionista de los Tigres del Licey y comentaba con las Águilas Cibaeñas.

*

Rodríguez Suncar me dice: “Johnny Naranjo y su hermano Ramón Naranjo heredaron acciones del Licey”.

*

Agrega que en una ocasión, Ramón Naranjo le dijo que esas acciones la heredaron de su padre.

*

Así fue como Johnny y Ramón, ambos ya fallecidos, se hicieron socios del Club Atlético Licey.

*

Me agrega Rodríguez Suncar, que también lo es Ernesto Kranwinkel quien micrófono delante, pone a brillar las Estrellas Orientales.

*

Osvaldo y yo coincidimos en nuestro primer año, él como narrador y yo como comentarista en los albores del Baloncesto Superior de Santiago.

*

Con Osvaldo no solamente me une el amor por los deportes, somos amantes de la salsa y en especial el Grupo Niche, aunque admito que soy zurdo de los dos pies a la hora de bailar.

*

SQUEEZE PLAY: Nepal es el único país del mundo cuya bandera no es un paralelogramo…No sabía que el colega William Aish tenía el Covid…Pero qué bueno que se sanó…William es de los buenos…El año del Covid murió Kobe…Ronald Acuña insiste en querer jugar con las Águilas Cibaeñas…Pero parece que las Águilas no le creen…Se lo dijo a Raquel Infante el año pasado y lo repitió otra vez este…El sale barato, lo que quiere es comer yaroa con morir soñando…Quizás la razón sea, que como no habrá fanáticos no es taquillero…Leyendo la columna de Héctor Cruz se me ocurre una idea…Ubicar, bien distanciados, 927 personas en la ampliación de primera…En la ampliación de la izquierda 877…En el Grand Stand 768…En el bleacher de la izquierda 86 aficionados y en el de la derecha 72…Qué eso?…Esos son los hits de Luis Polonia, Miguel Diloné, Chilote Llenas y los jonrones de Mendy López y Tony Batista…Si sigo inventando me van a llevar para el 27 más 1…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el Anillo del Pescador es el sello que se pone al nuevo Papa durante la misa de inauguración del pontificado…Representa al apóstol San Pedro sentado en una barca y echando sus redes…Por hoy, out 27.