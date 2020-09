Por Tuto Tavárez

El nombramiento de Iliana Rosario como Directora de Comunicaciones de las Águilas Cibaeñas, ha traído ciertas confusiones.

*

Digo esto, porque muchos amigos me han preguntado ¿Qué pasó con Pappy Pérez?

*

Y la pregunta ha venido, después que han visto la designación de Iliana como Directora de Comunicaciones.

*

Pappy es el Director de Prensa de las Águilas Cibaeñas, cargo que ocupa hace como dos décadas.

*

Incluso, ese cargo de Director de Comunicaciones lo ocupó en una ocasión Mario Méndez y creo que fue el primero.

*

Santana Martínez también estuvo un tiempo en ese cargo, el cual compartía con la narración.

*

No sé si con ese nombre, pero labores correspondientes al Director de Comunicaciones, estuvo realizando Carlos Manuel Estrella, pero yo lo veía más filantropía que trabajo.

*

Por cierto, la artillería pesada de las Águilas está trabajando en el “inside” desde ahora. (Me parecí al Nitido ahí).

*

Como no hay pelota en México, desde ya, Félix Fermín se está reuniendo con Ángel Ovalles y Quilvio Hernández.

*

Los equipos de la Liga de Corea del Sur pasaron de los 100 partidos jugados esta temporada.

*

SQUEEZE PLAY: La Misa de Réquiem pertenece al rito romano, incluye el himno “Dies Irae” “Día de la ira”…A propósito, brillante el evangelio del domingo, sobre el odio y el rencor que enferman y el perdón que sana…Hay muchas personas que necesitan leerlo o escucharlo…En el inicio de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), ya sea 20 o 21, el primer juego debe ser Cibao FC y O&M…Que venga el presidente Luis Abinader a realizar el saque de honor como hizo su padre don Rafael Abinader…No estoy tumbando polvo ni haciéndome el gracioso, ni cambié de equipo…Lo que sucede es, que ese día que Abinader hizo el saque ganó el Cibao FC y aunque dicen que la historia no se repite, cada ciertos tiempos suceden hechos parecidos…Cibao FC 3 Universidad O&M 1…Yo hablando y la mayoría de jugadores del Cibao en el extranjero…El activismo del baloncesto de Santiago estaba en pie…Pero Fedombal ha suspendido todas las elecciones debido al Covid…El prospecto Lenny Carela sigue luciendo cada vez mejor…El hijo de Rafael Carela, entrenador de boxeo, se prepara en la Academia de Mícalo Bermúdez…Está corriendo 6-7 en 60 yardas que es muy bueno…Buenas manos y desplazamientos en el cuadro interior…Con brazo de cañón…Bateo fluido, con dominio de todo el terreno, y “race power”…Déjame dejarlo ahí, que me está saliendo el scouteo…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que cuando conducimos en verano, podemos experimentar un curioso efecto óptico sobre la carretera y vemos unas ondas de calor parecidas a un charco de agua y esto sucede cuando el asfalto y el aire entran en contacto y está muy caliente…Por hoy, out 27.