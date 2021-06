Rafael Octavio Castillos es uno de los hombres que más sabe de golf en el país, pero además tiene una gran vivencia sobre los hechos del mundo y naturalmente de Santiago.

*

Cuando hace unos días hablamos del Santiago Tennis Club, Castillos nos envió varios datos y una anécdota interesantísima ocurrida allí.

*

Una noche Rafael Octavio fue a presenciar un juego de softbol donde se iban a medir un equipo de Radhamés Trujillo y La Cofradía de Santiago.

*

El segunda base del equipo de Radhamés era el propio hijo del “Jefe”, aunque era un mal pelotero.

*

Leo Nicolás, quien jugaba con la Cofradía de Santiago, soltó un cepillo por segunda y Radhamés lució feo y no pudo atrapar el rodado.

*

En la entrada siguiente, se acercó al dogout un señor vestido de civil y le dijo a Leo enérgicamente, “no vuelva a batear así por la segunda base donde está el Mayor”.

*

A partir de ahí, ni Leo Nicolás ni ningún otro miembro del equipo volvió a batear con contundencia por los predios de la intermedia.

*

Me adiciona Castillos que el play del Tennis estaba en la esquina Germán Soriano con Bartolomé Colón.

*

Los terrenos eran de la familia Jorge (ahí está la Plaza Jorge), aunque Castillo agrega que el apellido real de esa familia es Turbae.

*

En el estadio de softbol también se jugaba Pequeñas Ligas y era solventado por Cervecería Presidente.

*

Cuando se desmanteló en 1968, las luces fueron donadas al play de softbol de la Madre y Maestra. Eso es historia.

*

SQUEEZE PLAY: El Che Guevara fue apresado en la quebrada del Yuro…El Campo Las Aromas, que José Clase tiene como dice Mendy López ¡Liiindo! Se jugó un “Putt”…Fue un tremendo evento con cerca de 100 golfistas…Una de las finales era entre Leo Sánchez y El Poderoso, Rafael De Marchena…No sabemos quien ganó, aunque El Poderoso cuando iba a comenzar me dijo “apuesta a mi”…Y como Leo no me ha dicho nada, quizás perdió…Tendré que buscar los resultados con Rafael Octavio…Ganó Leo o El Poderoso?…Nuestra solidaridad con el colega cronista deportivo David Cepeda, cuyo padre Pedro “Pepe” Reyes murió en Long Island…Teníamos conocimiento de que Starlin Castro volvería juego el fin de semana…La suspensión fue un error que pudo arreglar…El caso fue de violencia familiar, pero Castro pudo demostrar su inocencia…Violencia contra los hijos de él…En la escuela se dieron cuenta de los moretones de los niños y encendieron la alarma…Pero, como ellos viven con su mamá, separada de Castro, fue fácil determinar quien golpeó los niños…Qué bueno que pudo salir bien de eso y seguir con su juego…Ahora es que El Pachá va a dar brincos con King Timmy…Arnulfo Gutiérrez quiere tener un hijo o un ahijado merenguero, pero su hija Coral y su ahijado King Timmy se fueron por el dembow…Una de las mejores medidas que se han Tomado es que el Himno Nacional se cantado entero…Me gusta eso…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, aunque se cree que el dólar estadounidense está hecho de papel, para que dure más, se compone de un 75% de algodón y un 25% de lino…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez