Por Tuto Tavárez

En una ocasión estaba yo en el Yankee Stadium, cuando Alex Rodríguez era la estrella del equipo.

*

Estaban practicando y yo me senté en el dogout, entonces salió ARod, me saludó y se sentó a mi lado masajeando el guante.

*

Se me ocurrió decirle: “Alex, yo soy de Santiago y conozco la familia tuya, que son los dueños de Hielo Bella Vista”.

*

ARod saltó de alegría y se dirigió a Tony Peña, ¡Ven le gritó, que él conoce la familia mía que es competencia tuya!

*

Tony le respondió: “yo no vendo hielo”, lo que me dio a entender que había cuerda entre ellos, por la familia de ARod que vendía hielo y Tony que tiene a Agua Peñantial.

*

Yo sabía lo de ARod y su familia de Hielo Bella Vista por Obdulio Melo, un primo de la estrella de Grandes Ligas, que es amante de los caballos de paso fino.

*

Ayer, Obdulio me envió una foto del señor Manuel Enedino Melo Matos quien era el bisabuelo de él y Alex.

*

Don Manuel cumplió 54 años de fallecido, era el abuelo de Lourdes Navarro Melo, la madre de ARod, quien a su vez era hija de Leoni Melo.

*

Me cuenta Obdulio, que Don Manuel no tuvo hermano, pero si 15 hijos y vivía en Azua donde falleció.

*

Pedí permiso a Obdulio Melo para compartir con los lectores esta foto del bisabuelo de ARod.

*

SQUEEZE PLAY: Zoser fue el faraón que ordenó la construcción de la pirámide escalonada de Sakkara, la primera de la historia…Julio (Macuquín) Domínguez falleció en la ciudad de Nueva York…Fue un pimentoso jugador del béisbol amateur…Hacía tremenda combinación alrededor del segundo cojín con Chiqui Consuegra…Descanse en paz, Macuquín Domínguez…Desde Nueva York se ganaron dos de las pelotas autografiadas por Pedro Martínez y donadas por Arnulfo Gutiérrez…Max Sánchez escribió temprano desde los rascacielos para decir los Caballos del Cibao…La otra se va para Providence y Franklin Peralta tiene la encomienda de llevarla…Se le pegó el foul al Mope…Volvieron los ruidos de David Ortiz…Cooperstown no solo se gana con actuaciones en el terreno…Nadie ha dado más hits que Pete Rose ni más jonrones que Barry Bonds y miren lo que ha pasado…Si hay un liga que podría soportar jugar sin fanáticos, es la de Verano del Cibao…Pero Juan Núñez Nepomuceno no quiere problemas y decidió recesar…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el trofeo de la Liga de Campeones de la UEFA, puede poseerlo en propiedad aquel equipo que gane en tres ocasiones consecutivas o cinco alternas, lo cual hizo el Real Madrid y tiene el trofeo original…Por hoy, out 27.