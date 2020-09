Por Tuto Tavárez

En los estadios que se está jugando sin público en Grandes Ligas, colocan fotos en los asientos, uno se imagina que de aficionados.

*

Pienso que las Águilas Cibaeñas deben aprovechar esa situación para homenajear a sus grandes jugadores.

*

En la entrada principal del estadio Cibao hay fotos gigantes de peloteros que son íconos del equipo.

*

También, en los pasillos internos se pueden ver composiciones de fotos, hechas magistralmente por Tony Núñez.

*

Sugiero que esas fotos y otras que puedan faltar, sean colocadas en los asientos del Grand Stand.

*

Incluso, se puede hacer un acto, cerca de comenzar el torneo, en que cada quien develice su foto y esa es la ceremonia de apertura.

*

Todas esas se verían lindas por televisión, una especie de escenografía, donde los televidentes pueden identificar a los jugadores.

*

No tengo el listado de todas las composiciones y fotos individuales, pero recuerdo Miguel Diloné, Luis Polonia, Tony y Arturo Peña, Chilote Llenas, Julián y Stanley Javier, Nino Espinosa, Fernando Hernández, entre otros.

*

También, en la entrada hay gigantescas fotos de Manny Ramírez, Miguel Tejada, Ronny Rodríguez, Carlos Gómez, Juan Lagares y muchos más. Si pongo demás o menos es que no recuerdo y cuando uno pasa de 30 años se le olvidan cosas.

*

SQUEZE PLAY: La Pirita es el mineral conocido como el oro de los tontos…Hay peloteros dominicanos que juegan verano e invierno en México y se están preparando…Francisco Peguero, Leandro Castro, Jesús (Cacao) Valdez y Olmo Rosario son dominicanos que dan palos en la pelota azteca…Lo envidian no porque sea Estrella, sino porque brilla…Sigue Cibao FC exportando futbolistas al extranjero…Eso no puede quedarse así, hay que calumniar el artífice de salvar niños y jóvenes, sacándolos de las calles…Estoy más confundido que Fernando Villalona…A veces me parece que estamos contra los haitianos y otras veces me parece que estamos a favor…La defensa depende quien la haga y el ataque también…En principios había problemas, pero la luz ha mejorado…El que informa tiene que decir la historia completa…Nadie, pero nadie aceptó el podio de la Fórmula Uno de Italia el pasado domingo…Por cierto, por el triunfo de Pierre Gasly, me informó “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Nico Hulkenberg es el piloto que ostenta el mayor número de presencias en la Fórmula 1, sin haber subido nunca al podio…Por hoy, out 27.