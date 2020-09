Por Tuto Tavárez

El deporte de Santiago perdió a uno de sus principales trabajadores.

*

El sábado recibimos la lamentable noticia del fallecimiento de Joselito Cruz, de incontables aportes a los deportes.

*

Trabajando en bajo perfil, sin titulares, pero, ¡Qué valioso fue Joselito para el deporte de Santiago!

*

El trabajo que hacía por amor al deporte desde la Unión Deportiva de Santiago (UDESA), no tiene precio.

*

Como atleta Joselito sobresalió en la disciplina del judo, donde fue parte de los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974.

*

Por Sergio Taveras también me enteré que sobresalió en el Colegio Loyola, de San Cristóbal.

*

Joselito era tan noble y desprendido, que hace unos días envió un mensaje a Sergio indicando que estaba orando por él.

*

Sergio se recuperó del Covid-19, pero Joselito no pudo escapar a la terrible pandemia que azota el mundo.

*

Me dolió la muerte de este hombre bueno del barrio El Ejido y solo puedo decirles a sus hijos y familiares, que se sientan orgullosos de Joselito Cruz.

*

SQUEEZE PLAY: Los Premios Razzie son los anti-Oscar del cine…El Colegio de Periodista Dominicano (CDP) está llamando a una campaña de “carnetización”…Esto es para cambiar los carnets…Debiera haber una campa de “descarnetización”, para quitarlo a muchos que están dando mal uso a la profesión…Recordamos a los Médicos el Juramento Hipocráticos, pero olvidamos la ética que debe primar en el periodismo…!Cuántas calumnias y desinformaciones en los medios!…Haciendo titulares falsos y alarmistas para conseguir “like”, pero con ello desbaratan moral…Fedofútbol dio a conocer los beneficiados del programa de ayuda FIFA por el Covid-19…Como siempre no figuran los periodistas que laboran en los torneos…En el béisbol, fútbol, baloncesto, boxeo y otros, se habla de muchos millones…Pero para los narradores, comentaristas y voces comerciales ¡cheles!…Y el puñito fue bueno, millón y medio de los verdes…Apareció el “Cobiz” en El Congo…Y fuerte que está…No se dejen agarrar…Si la pelota es sin público, las mujeres que venden boletas perderán su trabajo…Los acomodadores no tendrán navidad…Quienes venden alimentos y bebidas no verán a Linda…Los cuidadores de carros en los parqueos se pasarán el dedo por la garganta…Los porteros solo serán necesarios en los club house…El Mercado Negro blanqueará…Las bailarinas serán virtuales…Serán pilas de empleados que se perderán…A propósito de que se corre el Tour de Francia, me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el Gregario es el ciclista encargado de ayudar al cabeza de equipo o a otro ciclista de categoría superior a la suya…Por hoy, out 27.