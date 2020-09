Por Tuto Tavárez

El génesis del apodo con que se conoce a Marcell Ozuna no era el Oso, sino el Ozu.

Ozuna es noticia por los palos que está dando, sobretodo los tres estacazos que pegó el martes.

Escuché en una ocasión al mismo Ozuna hacer la historia de cómo surgió el apodo del Oso.

Era el Ozu por el apellido Ozuna que le decían, en un truncamiento que se llama hipocorístico.

Eso se da mucho cuando los muchachos están en las academias de béisbol después de firmar.

Conozco al receptor José Capellán a quien los compañeros en los Dodgers bautizaron como El Cape de Capellán y se quedó así.

El mismo ARod de Alexander Rodríguez o Alex Taveras de Alejandro Taveras, y así podríamos señalar un montón.

“The Big Bear”, tiene un segundo apellido bien curioso, Ildefonso, que es el nombre de Ildefonso Ureña.

Ya el Ozu es el Oso y hasta Cafecito Martínez encontró un oso en una tienda y le hizo un video remedando a Marcell.

Ozu es un personaje de la Serie de TV Kappa Mikey. Ozú es un portal de internet y O’zu es una ciudad de la prefectura de Ehime, en Japón.

