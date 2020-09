Por Tuto Tavárez

Me sorprendió cuando vi el nombre de Jordan Norberto como coach de bullpen de los Gigantes del Cibao.

*

Pensaba que estaba en roster activo como jugador de las Águilas Cibaeñas, pero indagué y me informaron que se retiró en silencioso.

*

Por eso se explica que vaya a trabajar con los Gigantes, lo que me parece correcto.

*

Norberto, también conocido en el béisbol como Armengó, llegó a las Águilas desde los Leones del Escogido en el 2017.

*

Pero se lastimó fuertemente en la pelota asiática y no se recuperó jamás, por lo que no llegó a debutar.

*

Por el lanzador zurdo las Águilas cedieron al lanzador Alberto Alburquerque y el infielder Henry Castillo.

*

A principio de la pasada temporada, el gerente general Ángel Ovalles tenía la esperanza de que Norberto se recuperara, pero no sucedió.

*

Ovalles no le tiembla el pulso para hacer cambios, pero hay que aclarar que todavía no era gerente de las Águilas cuando el cambio.

*

Que por cierto, Ovalles ha hecho cambio con cuatro equipo de la pelota este año y solamente le faltan los Toros.

*

Teníamos un prospecto de los Toros llamado Rafael Rijo y se lo regalamos para que estuviera con su hijo Wendell.

*

SQUEEZE PLAY: Las siglas KGB de la Agencia Soviética de Inteligencia significan, Comité para la Seguridad del Estado…Hay que recordar, que Ángel Ovalles cambió con los Leones, al novato Joseph Rosa por el veterano Neftalí Feliz…Con los Tigres a Pedro Severino por Arismendy Alcántara…Con las Estrellas a Rayner Rosario por Aneury Tavárez…Con los vecinos Gigantes a Wilín Rosario por el relevista Junior Fernández…También con los Gigantes a Richelson Peña por Ramón Torres y Wendolyn Bautista…El año pasado las cuyayas cambiaron a Edwin Espinal (Pocotó) a los Leones por Yordy Cabrera y Rafael De Paula…También incluyó el pick número 7 de los cibaeños…A José Marmolejos por Orlando Calixte quien estuvo lesionado la temporada entera y no debutó…Marmolejos, quien está en Grandes Ligas había llegado de los Tigres por Erik Mejía…Los equipos están cerca a tener que reducir sus rosters…Vamos a ver quiénes son los sobrevivientes…Naturalmente, muchos que no caben en una casa, caben en la otra…A propósito de jugadores reservas, en que ha quedado el caso de Eugenio Vélez…Eso está calladito…!Qué Luichy Sánchez podría ser comentarista de los Gigantes del Cibao!…Sería bueno, pero creo que como accionista de las Águilas no puede…Qué dice Lidom?…Y si se puede, de seguro que esperará que se resuelva su litis con los amarillos…Los colegas de los picoteos antes de los juegos, ruegan a Covid que se vaya de este país…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el apellido Wang es el más común en el mundo con más de 100 millones lo llevan…Wang es de origen chino mandarín, hace referencia a la nobleza y quiere decir Rey…El segundo en la lista es Lee también de origen chino…Por hoy, out 27.