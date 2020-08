Por Tuto Tavárez

El baloncesto de Santiago se está calentando, pero no en el tabloncillo.

*

El fin de semana vimos que arrancó el proselitismo por la dirigencia de la Asociación de Baloncesto de Santiago.

*

Por lo menos dos aspirantes surgieron para los comicios que deben realizarse en el mes de octubre.

*

El exjugador José Luis Aracena y el actual vicepresidente de Abasaca Bernardo Frías, van en pos de la “ñoña”.

*

El presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, Rafael Uribe dijo la semana pasada que ha sido un año perdido para esa disciplina.

*

Y es así, el Covid-19 no ha dejado que se terminen los Torneos Superiores, cargado de éxitos y pendiente el local de la serie final a un 7-4.

*

También se llevó la Liga Nacional de Baloncesto (LNB), la cual se vio obligada a recesar.

*

Juan (Tito) Ventura, actual presidente y quien parece no buscará seguir al frente, perdió un año de su formidable gestión.

*

Pero hay cosas que los seres humanos no contralamos y la pandemia vino a ser una de ellas.

*

Para conquistar los votos de los clubes de Santiago, José Luis “Hará Cena” y Bernardo “Brindará Frías”.

*

SQUEEZE PLAY: “En verano lloverá, más primero tronará”, refrán…!Qué frenazo!…Se nos fue el Oso, Adriano Abreu…Tremendo piloto, pero cuando uno hablaba con él, ¡cuánta sabiduría tenía en su cabeza!…Por cierto, hace unos años le pregunté por los pilotos de Fórmula Uno…Me dijo, Max Verstappen tiene corazón, pero no es calculador y eso es fatal en este deporte…En cambio me dijo, que Lewis Hamilton reunía todo para ser el rey de la velocidad…Ahí está, Hamilton invencible…Fornido jugadores no pudieron con él en la cancha y lo iba a vencer un cobarde Covid que no da la cara…El Tío, Sergio Taveras está de regreso en casa…Tremenda legión de seguidores tiene el Mural del Ron que pintó la alcaldía de Santiago…Fracatira amanece cuidando ese mural…Dice Fracatira que el alcalde Abel Martínez debiera tener una barrica llena de ron, para que los visitantes no solo vean, sino que prueben…El presidente Luis Abinader pasó el fin de semana en Bahía de las Águilas…Eso tiene a los liceístas haciendo bembitas…Pero quién tiene la culpa de que no exista una Bahía de los Tigres…Radhamés Bonilla tiene cuerda por eso…Qué es preferible, que un artista tenga una pensión y pueda cubrir sus necesidades, o que muera como el General Larguito o El Nazareno, que no tenían ni para el ataúd?…!Cuánto Gadejo!…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que USA Today es el diario con mayor número de lectores en Estados Unidos, incluyendo Usatoday.com alcanza los 7 millones de lectores….The Wall Street Journal es el periódico más grande de USA por circulación pagada con más de 2.2 millones de suscriptores…Por hoy, out 27.