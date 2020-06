Por Tuto Tavárez

Cada cierto tiempo se pone en el tapete el tema del reclutamiento de menores para el béisbol.

*

Se hace hincapié en que son desertores de las escuelas con 12 y 13 años, esperanzados en una firma.

*

Pero también hay que decir, que gracias a esos entrenadores y dueños de escuelas, esos jovencitos, no todos, tiene alimentos y hasta techos.

*

Se reconoce que el mal está en la firma de Julio 2, donde si un jovencito de 16 años no logra la firma, ya es un viejo para conseguir un contrato, mientras en Estados Unidos firman de 20 y 22.

*

Yo recuerdo el caso, porque lo viví, del lanzador zurdo Gibson Alba, nativo de Santiago Rodríguez, sobrino de los músicos Aris Rosado y la dama que toca piano con Juan Luis Guerra.

*

En 1976, con solo 16 años, los Piratas de Pittsburgh firmaron a Gibson y poco después tuvieron que darle de baja.

*

Cuatro años después, en 1980, Robertico Díaz, quien era el scout de los Cardenales de San Luis, me llama y me dice que me va a pasar a buscar, el motivo era ver unos jugadores en Santiago Rodríguez.

*

Cuando estábamos en pleno desarrollo del “try out” se asomó un joven espigado por el jardín izquierdo, en pantalones cortos y sandalias.

*

“Ese si es un tremendo pitcher”, nos comentó un señor que miraba y nos dijo que los Piratas lo firmaron y lo botaron porque se la pasaba llorando.

*

Gibson nunca se había separado de su madre y no soportaba estar lejos de ella, lloraba y no quería jugar.

*

Bobby Díaz que era un zorro le dijo, le dijo que buscara la ropa de jugar e hiciera varios pitcheos.

*

El zurdo enseñó su poderosa recta y unos rompientes endemoniados que impresionaron a Robertico.

*

¿Pero si te firman ahora tú te iría y no te pones a llorar? Preguntó Ribetico y Gibson dijo, “ya soy un hombre, cuando eso yo era un niño”.

*

Se dio la firma, Gibson Alba llegó a jugar en Grandes Ligas y tuvo una gran carrera en la pelota dominicana con récord de 26-18 y 11 salvamentos.

*

SQUEEZE PLAY: Kabuki es el maquillaje de las mujeres japonesas…Steve Ondina prospecto boricua rechazó 850 mil dólares de los Indios de Cleveland…Quien si firmó con Detroit fue Trei Cruz, hijo de Cheíto y nieto de Cheo…Austin Martin con 21 fue firmado por Toronto…Otros boricuas Alex Santos con los Astros y el cátcher Juan Montero con Boston…El Barcelona ganó 2-0 al Leganés…Lo simpático, Messi hizo un gol y tiró besos hacia las gradas, pero no había público en el Camp Nou…No voy atacar a Paolo Modolo porque sé que en los próximos días “La Vecchia Signora” va a ganar la Copa de Italia…Claro, deben vencer al Napoli…Me dijo Leo Sánchez, que Paolo tiene un vino estelar para descorcharlo y que solo me lo enseñara en foto…Espero que si no me invita, por lo menos invite al Grand Thomas…Judith Hernández y doña Rosa Veras tenían las reservaciones para el US Open…Pero será sin público…No ría Franklin Peralta, que eso da cuerdas…El Covid 19 también salva…Salvó a los Astros de Houston y Medias Rojas de Boston de las burlas de los fanáticos por el robo de señas…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Autarquía es el tipo de política que práctica un Estado que intenta bastarse con sus propios recursos…Por hoy, out 27.