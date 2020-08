Por Tuto Tavárez

Hoy se cumplen 5 décadas y un año, que la República Dominicana celebró el XVII Campeonato Mundial de Béisbol amateur.

*

El evento comenzó el 15 de agosto, pero fue el 26 el último choque entre Cuba (Campeón invicto con 10-0) y Estados Unidos segundo con 9-1.

*

Pero nosotros solo perdimos de los dos primeros y quedamos terceros con 7-2.

*

Veamos los líderes individuales de este evento, donde ya en una entrega anterior señalamos que Gerónimo Rodríguez fue líder en efectividad con 0.00, sin carreras en 15.1 de entradas y 3-0.

*

Hubo un dominicano Oliver Mañón, que fue sexto en efectividad con 0.78, con dos carreras limpias en 23.0 entradas.

*

El cubano Curro Pérez fue el MVP, tuvo 4-0 como lanzador, líder en ponches con 23, efectividad de 0.35 y como bateador de 11-6.

*

El líder de bateo fue Owen Blandino, de Cuba 40-20 para 500, los 20 hits fue la mayor cantidad para un jugador y líder en anotadas con 13.

*

El boricua Luis Mercado fue líder en dobles con 6, el cubano Fermín Laffita, el mexicano Eduardo Ruiz y Mercado pegaron 3 triples.

*

Laffita también fue líder en jonrones con 3 y remolcadas con 16 y el venezolano Carlos Urriola en bases robadas con 5.

*

SQUEEZE PLAY: Nelson Mandela fue el prisionero 46,664 por casi tres décadas…Algunos amigos me han preguntado por el roster de dominicana en el Mundial de 1969…Encontré un roster, pero solo tienen la primera letra del nombre y el apellido…Algunos no lo recuerdo, así que trabajen ustedes…José Jiménez, Ovidio Polanco, Bernardo Pérez, Néstor Ramírez…Luis Piñol, R Belgrove, Demetrio Bereguete, Diego Hurtado…J Cabrera, E Pérez, Santos Sosa…Gerónimo Rodríguez, Diógenes Belliard, Juan (Piñao) Ortiz…Oliver Mañón, Gilberto Soriano…Avelino Toribio y Daniel Guzmán…Solo puse los nombres de los que creo estar seguro…Freddy Toribio era el manager, José Luis Ravelo, Rafael Luis López y Rafael Valdez los coaches…En el año 1969, los Estados Unidos envió a la Luna el Apolo 11…El 20 Armstrong y Aldrin caminaron en la Luna…Seis días después Cuba ganó el Mundial de Béisbol…Cuando Fidel Castro lo recibió dijo: Conquistaron la Luna y no pudieron conquistar el Mundial de Béisbol…Radhamés Bonilla, Félix Jacinto Bretón, Max Medina y José Caba, gozando con las ocurrencias del Comandante…Lionel Messi parece que se va del Barcelona…Su contrato tiene una clausula de 700 millones de euros…!Qué grosería!…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que un actor o una actriz consigue la Triple Corona de la interpretación, ganando el Oscar en el cine, el Tony en el teatro y el Emmy en televisión, como hicieron Audrey Hepburn y Mel Brooks…Por hoy, out 27.