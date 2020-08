Por Tuto Tavárez

Cuando se anunció la exaltación de don José León Asensio, leí en su biografía que había jugado baloncesto y béisbol, mientras estudiaba en el extranjero.

*

Que cuando regresó al país, se integró al equipo Santiago Softbol Club, como su jardinero central.

*

La semana pasada, Fellito Ortiz, Rafael Baldayac y Pappy Pérez, invadimos la oficina de Papi Bisonó en las Águilas Cibaeñas.

*

Enmarcada en la pared, encontré una foto del Santiago Softbol de 1953, yo nací dos años más tarde.

*

Tomé una foto de la foto, que tiene debajo los nombres de todos sus integrantes y lo voy a compartir con ustedes, porque hay nombre interesantes.

*

Como caballero comienzo por la dama, la madrina es Sonja Ledfeld Saleta y el joven del traje es Johnny Aróstegui, en representación de Modesto Aróstegui, apoderado del equipo.

*

De pie de izquierda a derecha el primero es, Juan Podestá, luego Luis Torres, Rafael Gutiérrez (Bolun) y el cuarto luciendo una figura esbelta, José León.

*

El listado de los que están de pie continua con Andrés (El Cura) Pichardo (con lentes), Papi Bisonó, José Baduí (La Chava), Erótides Aybar, Camilito Rodríguez, Enrique Alfau y Gugo Jiménez.

*

Delante sentados están, Guillermo Dalmau, Coliche Díaz, Danilo González, Manolo Marte, Leo Nicolás, Plinio Jacobo y Tontón Fadul.

*

Por el año 1953, debe ser el primero o uno de los primeros equipos de softbol de Santiago.

*

SQUEEZE PLAY: “Que cada uno haga de su capa un sayo”…Por la derrota del París San Germain, Francia vivió el domingo un réplica de ¿Arde París?…!Cuántas destrucciones por una simple derrota!…A propósito de fútbol, el dominicano Junior Firpo no está en los planes del nuevo Director Técnico del Barcelona…”Junior Firpo no ha dado el resultado esperado”, dijo el holandés Ronald Koeman…Mi querido Luis Liranzo está este martes de cumpleaños…Son 69 que celebra Luis en medio de la pandemia…!Brinda con Yaco!…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que víctima del odio fratricida Federico García Lorca se definió con estas palabras: “Soy un español católico, comunista, anarquista, libertario tradicionalista y monárquico”…Por hoy, out 27.