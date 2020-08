Por Tuto Tavárez

El maestro Pedro Pérez (Bendeck) es uno de los íconos del barrio El Congo, que sobresalió en el boxeo.

*

Pedro primero fue boxeador, con un peso que no pasaba de un radio de 100 y 105 libras y donde escaseaban los rivales.

*

Cuando se retiró del boxeo, un grupo amigos lo convencimos para que pusiera un gimnasio, porque vimos la pedagogía que tenía para enseñar.

*

Se dedicó con una pasión de padre a hijo a enseñar a los jóvenes que querían aprender los secretos del deporte de fistiana.

*

Rápidamente vimos los frutos, surgieron peleadores como Baby Peña, José Pantaleón (Caco de Oro), Félix (Abejón) Pérez, los hermanos Luis y Job Rodríguez, Rafelito El Cartero y muchos más.

*

Incluya ahí también, al campeón de kid boxing Jesús Yunén, quien encontró en Pedro un gran soporte.

*

Pues bien, el Maestro Pedro Bendeck tiene su mural en una de las paredes del Congo, con lo cual se hace justicia.

*

Felicito a Juan Rodríguez (Moreno), quien hizo un excelente trabajo, ya que el mural quedó muy, pero muy bien.

*

Los congueros nos sentimos bien con este reconocimiento a Bendeck, quien nunca enseño pensando en el dinero.

*

Pena que murió esperando una pensión que nunca llegó y por eso muchas veces le faltó la medicina. ¡Bendeck, ahí está tu mural!

*

SQUEEZE PLAY: Fuselaje es la parte del avión donde van los pasajeros y las mercancías…Quién es que se ha inventado que a un gobierno hay que darle 100 días?…Si el gobierno se elige por cuatro años, hay que darle cuatro años…Pero nos gustan esos números redondos, 100 días…Disparate, son 1,460 días y como este año es bisiesto 1,461…Además, 100 días en un año de una pandemia no es justo…César Ureña es el presidente de la ACDS y nosotros no podemos exigirle que haga lo que se ha hecho en otros años…Este es un año atípico…Y habrá cosas que no ha podido hacer ni hará…Murió Columna el militar que fue muchos años seguridad en el estadio Cibao…Y creo que hasta con Chilote Llenas viajaba…Se preocupaba porque las personas no subieran los pies en las butacas…El Covid-19 lo anotó en su lista…Dice Juan José Tejada que el campeonato de cargar la esposa debiera ser al revés…Que doña Isania lo cargue a él…Me agrega Papi Bisonó que el manager de Navarrete cuando Avelino Toribio tiró el no hit, era Julito Martínez…Los Jordan cumplieron el domingo 24 años…Se dice rápido, pero no es un maíz…Me contó “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el Palacio del Quirinal es donde se halla actualmente la residencia oficial del presidente de Italia…Según una leyenda, el nombre de esta colina se debe a que se erigieron sobre ella altares en honor del dios Quirino, es decir, Rómulo, pero ya divinizado…Por hoy, out 27.