Por Tuto Tavárez

La designación del inmortal del deporte Juan Vila no es sorpresa, porque es de justicia y se esperaba.

*

La única interrogante era en qué funciones deportivas iba a ser colocado Vila por el presidente Luis Abinader.

*

La responsabilidad de Vila es Viceministro de Desarrollo del Deporte para la región del Cibao.

*

Cuando hablamos de la región Norte nos referimos a 14 provincias que componen la misma y eso representa un arduo trabajo.

*

Con Vila no solamente se nombra a uno que fue grande como atleta en la disciplina de tenis de mesa, sino también a un dirigente experimentado.

*

El serie 31 ha dirigido la Federación Dominicana de Tenis de Mesa y ha sido cabeza de muchas delegaciones dominicana en eventos internacionales.

*

Ah, y una cosa sumamente importante, cree en las instalaciones de La Barranquita y cuando muchos corrieron porque queda lejos, Vila hizo una escuela de pingpong, con excelentes resultados.

*

Con la raqueta en la mano, Juan Vila ha sido el mejor pingponista zurdo de todos los tiempos.

*

Mientras que Raymundo Fermín, otro de Santiago, es la principal raqueta derecha, que ha nacido esta isla.

*

Enhorabuena, Juan sabe desde hace muchos años que confío en ti, aunque tu digas ¡Cupes, Cupes, Cupes! Y yo ¡Pueblo Nuevo, Pueblo Nuevo, Pueblo Nuevo!

*

SQUEEZE PLAY: El marqués de Queensberry creó las reglas del boxeo en el Siglo XIX…Miguel Diloné está vivito y jugando dominó…Para quienes lo mataron ayer…Lidom modificó el calendario del próximo torneo…Ahora arranca el 15 de noviembre y termina el 15 de enero…Dos meses exacto…Pero hay un caso, la Serie del Caribe…Será del 30 de enero al 6 de febrero…El equipo campeón durará 15 días esperando…Los peloteros no se ponen bravos, como cobran por quincena…El entrenador de béisbol William Valdez está feliz, con la llegada a Grandes Ligas de Lewin Díaz…Lewin fue el dominicano 800 y pegó cohete en su primer turno, para alegría de “Dinamita Valdez”…Ahora la casa no importa en la NBA…Todos están en una burbuja en Orlando…Felicito a César Consuegra quien fue juramentado el domingo por Luis Abinader…Consuegra es presidente Ad-Vitam de la Asociación aquella y cada vez que hay un presidente nuevo, debe ser juramentado…El Mocano, Germán Santiago también es presidente, pero de una entidad sin membrecía…Ese es un dictador…El Covid-19 le dio duro al Barcelona…Antes del Covid era éxitos, después fracasos…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Hollywood, Distrito de la ciudad de Los Ángeles, se conoce también como “Tinseltown”, la Ciudad del Oropel…Por hoy, out 27.