Por Tuto Tavárez

Con serie 31 en su cédula, el ingeniero Francisco Camacho será la persona número 31, que dirija el deporte gubernamental de la República Dominicana.

Camacho será el Ministro de Deportes desde el próximo domingo, cuando habrá cambio de gobierno.

Reemplaza en el cargo al licenciado Danilo Díaz, quien fue el número 30 que ocupó esa posición deportiva.

Aunque varias personas habían estado al frente de los deportes del estado, fue en 1974, producto de la Ley 97 que se creó lo que se llamó Secretaría de Estados de Deportes, Educación Física y Recreación (SEDEFIR).

El primero en presidirlo fue Justo Castellanos Díaz, cuando el país tenía el compromiso de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Anteriormente a la creación estuvieron dirigiendo los deportes, Frank Hatton, Humberto Gómez Oliver (dos veces), Juan Isidro Vicioso, Andrés Alba, Chuchito Álvarez, Félix Mario Aguiar, Ángel Russo, Bienvenido Hazím, Frank Fernández, Hipólito Medina, Domingo De la Mota y Horacio Veras Gómez.

Luego vino la etapa de Juan Ulises García Saleta, quien escogió los terrenos donde se edificó el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Jesús De la Rosa fue el primero que ocupó la cartera deportiva cuando el PRD con Antonio Guzmán volvió al Poder.

También ocuparon el cargo, Vicente Sánchez Baret, el profesor Andrés Reyes, Luis Scheker Ortiz y Julio Ibarra Ríos.

Al volver el doctor Joaquín Balaguer a gobernar nombra a Francisco (Cuqui) Torres, luego Andrés Vanderhorst, Temístocles Metz, Alexis Joaquín Castillo, Elías Wessin Chávez, y Cristóbal Marte, quien ejerció en dos ocasiones.

Cuando el PLD subió a gobernar en 1996 con el doctor Leonel Fernández, fue nombrado para presidir la cartera, el inmortal de Cooperstown Juan Marichal.

Volvió el PRD en el 2000 con Hipólito Mejía y correspondió dirigir los deportes a César Cedeño, lo que creó confusión con el expelotero de las Estrellas Orientales.

Vuelven los morados cuatro años después con Leonel de nuevo y el seleccionado fue Felipe “Jay” Payano, quien duró dos períodos corridos.

Con la llega de Danilo Medina en el 2012 es nombrado el doctor Jaime David Fernández Mirabal.

Danilo repite en el 2016 y selecciona a su tocayo, el licenciado Danilo Díaz al comendo de los deportes.

El PRM y Luis Abinader se estrenan en el gobierno y estamos a horas para que Francisco Camacho levante la mano de su preferencia y jure como Ministro de Deportes.

