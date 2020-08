Por Tuto Tavárez

Por naturaleza en el béisbol, los bateadores derechos son mayoría con relación a los zurdos.

*

En cuando se trata de béisbol amateur con más razón, porque en la profesional enseñan muchos derechos a batear a la zurda, para aprovechar velocidad y habilidades.

*

Pasó mucho tiempo sin que viera un jonrón en el estadio Cibao por encima de la verja del jardín derecho.

*

El primer cuadrangular de un bateador zurdo en la pelota amateur, lo vi una tarde salido del bate de Andito Cruz.

*

Andito, que probablemente se llame Andy, vivía en uno de “Los Chalesitos” en la J. Armando Bermúdez.

*

Fue un sábado por la tarde en que se jugaba la final del béisbol amateur entre La Aurora y Navarrete, creo que todavía era Arroz Bisonó y no Linda.

*

Había un compromiso nacional y el torneo tenía que acabar ese día, La Aurora estaba delante en la serie 3-2 y con una victoria era campeón, pero si Navarrete ganaba y se ponía 3-3, había que jugar el decisivo ese mismo día.

*

La situación se complicó cuando la tarde comenzó con un copioso aguacero, se acondicionó el terreno y se jugó.

*

Avelino Toribio subió al montículo de Navarrete y no solo ganó el juego, sino que dejó sin hit ni carrera a La Aurora.

*

Para el segundo juego, ya era de noche, seleccionando Freddy Toribio a Rafael (Yuyi) Bueno y Navarrete a Mamerto Pimentel.

*

En el mismo primer inning, Cirilo Bisonó pegó un jonrón por el left y puso a Navarrete arriba 1-0.

*

Cuando La Aurora vino a batear sucedió el hecho que no había visto, Andito Cruz pegó cuadrangular sobre la pared del jardín derecho.

*

Como en la sexta entrada, La Aurora embasó dos jugadores y Andrés Acevedo pegó un palo enorme que fue triple.

*

Recuerdo que con Acevedo en tercera y un out, Freddy Toribio envió un “squeeze play” que nadie esperaba bateando Enrique Wilson y La Aurora ganó 4-1 y fue campeón.

*

SQUEEZE PLAY: Jacob en la piedra se apoyo a descansar sobre el brazo izquierdo…Eduardo Núñez quien fuera un eficiente directivo de la Asociación de Béisbol de Santiago, me escribe para decirme que Elvis Cruz de Navarrete pegó un jonrón fuera del estadio Cibao, cuando ya estaba la ampliación…Pototo Capellán me asegura que Papi Pérez, siendo amateur todavía la sacó por encima del bleacher…Pappy Pérez el cronista deportivo me pidió que no aclare que no es él para presumir…Y yo lo complazco, porque no pierdo nada…William Valdez me dijo que Raúl Mondesí y Pupo Brito la sacaron fuera del estadio…Yo solo hable de lo que vi…Por ejemplo, Ernesto Rosario me dijo que Santiago Pérez, jugando para la PUCMM, la envió a la calle Bullo Steffani…Y que el tablazo se lo pegó a Radhamés Báez quien quiso engañarlo con un cambio…Eso de Chago Pérez me lo ratificó el exreceptor Marino Cruz…!Qué difícil es conseguir fotos de esos tiempos!…Suerte a Radhamés Báez conseguí Andito Cruz…El Ministro de Deportes, Danilo Díaz es un “Crack”…Ayer recibió la chaqueta 10 de la LDF…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que La triada es una de las lesiones más temidas por los futbolistas, afecta la rodilla…Por hoy, out 27.