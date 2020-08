Por Tuto Tavárez

Yo tuve la oportunidad de ver muchos juegos de la pelota amateur de Santiago.

*

La que muchos etiquetaban como “cuando la amateur era amateur de verdad”, queriendo destacar la calidad de ese béisbol.

*

En la gran cantidad de partidos que vi en el estadio Cibao, nunca observé un jugador sacar la pelota por el jardín central.

*

Me refiero, a sacar la pelota por encima de la pared alta de los 385, si alguien lo hizo ese día yo estaba ausente.

*

En 1969 se jugó un partido en el estadio Cibao como parte del Mundial Amateur, entre Cuba y Estados Unidos.

*

Yo tenía 14 años, que son como 2 años de los muchachos de ahora, uno era bobo, sabía poco del mundo, contrario a los de ahora.

*

El asunto es que me la ingenié y estuvo dentro del estadio observando el partido, donde Andrés Telemaco bateó de 5-5.

*

Pero esa noche vi el primer cuadrangular en pelota amateur, por encima del paredón del jardín central del estadio Cibao.

*

Lo conectó el cubano Fermín Laffita dejando asombrados a los que estábamos allí.

*

Laffita jugaba en el jardín central y era tan bueno con el guante y el brazo, que tenía varios apodos como: “El Rey de la Pradera Central”, “El Satélite Oriental” y “El Galgo del Jardín Central”.

*

En ese mundial que se jugó en República Dominicana, Laffita bateó de 43-19 para 442, además del histórico estacazo en el estadio Cibao.

*

Después en un viaje a Cuba, el ingeniero Tony Jaquez lo conoció y se hicieron amigo, por lo que lo visitaba cada vez que iba a la isla.

*

Fermín Laffita que nació en Baracoa, Guantánamo se retiró el 12 de octubre de 1986, con grandes números.

*

Cuando los Orioles de Baltimore visitaron La Habana, Laffita fue de los invitados especiales del régimen, el 28 de marzo de 1999 y murió dos días después de un infarto, con solo 53 años.

*

El tablazo de Fermín Laffita es el único cuadrangular que he visto por encima del paredón del estadio Cibao, para un jugador no firmado.

*

