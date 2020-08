Por Tuto Tavárez

La ampliación del estadio Cibao en 1974 conllevó agregar los bleachers en los jardines izquierdos y derechos.

Así se convirtió en el primer y hasta la fecha único parque dominicano redondo en sus localizaciones.

Lo que antes eran bleachers pasaron a ser palcos y preferencias de ampliación, eliminando los camiones que se paraban llenos de personas a ver desde fuera.

Con aquel trabajo dirigido por el ingeniero Juan Sánchez Correa, se pensó que nunca más un pelotero iba a sacar la pelota del parque, es decir, enviarla a la calle Bullo Steffani que pasa por detrás.

Pero, un año después en 1975, las Águilas trajeron un jardinero llamado Bob Darwin, quien envió la pelota al estadio de softbol Juan Peña (El Maco) de la Ciudad Deportiva.

Probablemente otros la haya sacado del parque igual que Darwin, pero si es afirmativo, no lo recuerdo.

Cuando Darwin vino con las Águilas tenía experiencia de pelota caribeña, ya que en la temporada 1971/72 jugó en México con los Naranjeros de Hermosillo.

Ese año, Darwin igualó el récord de jonrones en la pelota azteca con 27, la misma cantidad que pegó Ronnie Camacho en 1963/64 y que todavía perdura.

Solo que Darwin pegó sus 27 estacazos en 72 juegos y 278 turnos y Camacho en 83 partidos y 306 veces al bate.

Es una de las pocas marcas que no tiene Héctor Espino, quien disparó 26 y 25, pero se quedó cortito.

SQUEEZE PLAY: “Aquí yace uno cuyo nombre fue escrito en el agua”, dice el epitafio en la tumba del poeta británico John Keats…A propósito de palos largos, recordamos que Francisco Peña disparó el primer jonrón por encima del “Monstruo Negro”…Un alto paredón que se estrenó el año pasado en el estadio Cibao…En una ocasión me encontré con Bobby Darwin en el Dodger Stadium y le recordé que él fue el primero que la sacó del estadio Cibao después de la ampliación…Entonces, llamó a todos sus amigos que estaban alrededor y me hizo repetir la historia…Darwin también venía al Campo Las Palmas a trabajar con los jóvenes en el bateo…Ser agradecido es una gran virtud, por eso aplaudimos que la Liga Dominicana de Fútbol que presidente el ingeniero Manuel Estrella reconozco este jueves al licenciado Danilo Díaz…Eso debe ser un estímulo para el nuevo Ministro de Deportes, Francisco Camacho porque sabrá que sus buenas actuaciones serán bien valoradas…CDN Sport Max está dando palos con las transmisiones de la Liga MX del fútbol de México…Yo soy de las Águilas del América…Porque son tocayas de las Águilas Cibaeñas y América como mi mamá, que Descansa en Paz…Ahora Alex Rodríguez y JLo compraron una empresa de Viagra…Tengo un amigo que quiere ser representante de la empresa en el país…Y no hay que pagarle, cobra en especias…Saludos para Osvaldo Matías que hace mucho que no lo veo…Cómo van a decir que Jota Consuegra no es empleado de carrera, si se la pasa corriendo de estadio en estadio…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada” que según la tradición de la Iglesia Católica, desde la Edad Media, los zapatos del Papa en turno deben ser de color rojo, pero el argentino Jorge Mario Bergoglio (Papa Francisco) continua usando los mismos con que llegó al Vaticano previo al Cónclave…Por hoy, out 27.