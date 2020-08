Por Tuto Tavárez

Como prometí vengo con la historia del himno del Liverpool, la cual es sumamente interesante.

*

El mismo lo escribió Oscar Hammerstein y la música la puso Richard Rdogers, pero no para el Liverpool, sino para el musical Carousel, que se estrenó el 19 de abril de 1945 en Broadway.

*

Ha sido cantado por artistas del calibre de Elvis Presley, Frank Sinatra, John Cash, Bárbara Streisand, Doris Day, Nina Simone, Louis Armstrong, entre otros.

*

Pero fue el guitarrita Brian May del grupo Queen, quien en un concierto en Stafford a unos 100 kilómetros de Liverpool, tuvo la idea de crear una canción que el público pudiera recrear fácilmente desde las gradas, cantando, aplaudiendo y golpeando con los pies en el suelo.

*

Entonces, en ese mismo concierto surgió el tema “We Will Rock You”, que el público terminó cantando y que fue como un primer paso.

*

Ahí está “Youll Never Walk Alone” que los hinchas del Liverpooll cantan a capela cuando el equipo sale a la cancha. Vean la letra en español.

*

Himno del Liverpool en inglés, You’ll Never walk Alone, en español, Nunca caminarás solo.

*

Cuando camines a través de una tormenta,/Mantén la cabeza alta,/Y no temas por la oscuridad;

` *

Al final de la tormenta encontrarás la luz del sol/Y la dulce y plateada canción de la alondra.

*

Sigue a través del viento,/Sigue a través de la lluvia,/Aunque tus sueños se rompan en pedazos.

*

Camina, camina, con esperanza en tu corazón,/Y nunca caminarás solo,/Nunca caminarás solo.

*

Camina, camina, con esperanza en tu corazón,

Y nunca caminarás solo,

Nunca caminarás solo.

*

