Por Tuto Tavárez

Es preocupante lo que está sucediendo con Zoilo Almonte y Jefry Marte en las Grandes Ligas de Japón.

Los dos criollos tienen rato que no juegan con los Dragones de Chunichi y los Tigres de Hanshin.

Para que tenga una idea, cada uno de los equipos tiene celebrados 35 partidos en lo que va de temporada.

Zoilo solamente ha visto acción en 12, es decir, mucho menos de la mitad y Marte en 13.

En esos 12 juegos Zoilo Almonte tiene 37 turnos oficiales, en los cuales ha disparado 9 hits para promedio de 243.

Solamente dos batazos han sido extrabases, un jonrón y un doble con cinco carreras impulsadas.

Jefry Marte, quien también está llamado a dar palos, tiene 45 turnos oficiales, en los cuales ha pegado 13 imparables para porcentaje de 289.

Marte, apellido que en Japón acentúan y ponen Marté, tiene dos jonrones, un triple y un doble.

En ligas menores de Japón los Dragones de Chinichi tienen a Moisés Sierra y en cualquier momento podrían llamar al “Lembo” si batea abajo.

Orix tiene en ligas menores al gigante Steven Moya, que también debe subir la escalera y terminar arriba.

SQUEEZE PLAY: Kimigayo es el Himno Nacional de Japón y dura 40 segundos…Ruddy Fernández dice ser pana full de Mendy López el narrador…Me escribió y como fue escrito tengo la prueba…Me dijo, Mendy López el hijo va para el Pabellón de la Fama…Y Mendy López el padre va todas las noches para el Pabellón de la Cama…Con amigos así…Atención Paolo Modolo sigue aumentando la barra brava de la Juventus…Dimaggio Abreu asegura que es fan de ese equipo de “long time”…Doloroso ayer el sepelio del niño Modesto, jugador de baloncesto del club Pueblo Nuevo…Todas las muertes duelen, pero cuando se trata de un niño es mucho más doloroso…Se complica la situación con la tormenta Isaías…Se imaginan que tengamos damnificados en medio de la pandemia…No hay muchos lugres para damnificados, pero aun así, como están todos juntos en un lugar regularmente cerrado, está latente el contagio…Dios tenga misericordia…Me pregunta un amigo sudamericano que si los equipos del fútbol dominicano tienen himnos…No sé si son himnos, pero tienen canciones que la tocan en medio de los juegos…Principalmente he escuchado a los mocanos…El Cibao FC estrenó un tema, pero si el público no se lo sabe “fritos verdes con tostones”…Usted escucha en Europa 50 mil personas cantando el himno de su equipo…En una próxima entrega voy a hablar sobre cómo surgió el himno del Liverpool, para que vean cuál fue el criterio para que el público se involucre cuando el mismo suena…Por cierto, me decía “Mi Bola de Cristal Empañada”, que así como hay un premio “Pichichi” para el mejor goleador, hay un premio para el mejor portero…Se llama Ricardo Zamora en honor al legendario guardameta y se entrega al portero menos goleado de la Primera División del Fútbol Español…Por hoy, out 27.