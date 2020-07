Por Tuto Tavárez

Quienes me conocen saben que soy un Dodger de toda la vida, por mi amor a los Dodgers de Los Ángeles.

*

Primero fui fanático de los Esquivadores, luego Ralp Ávila me acercó al equipo y fui empleado.

*

Por eso, me siento feliz de que Franklin Mirabal haya dedicado su libro número 20 a la historia de los Dodgers.

*

Y naturalmente, con el reconocimiento especial a un jugador querido por toda la afición, sin distinción de colores, Manuel Mota.

*

Este nuevo aporte de Franklin Mirabal viene a enriquecer la bibliografía deportiva dominicana.

*

Ningún dominicano debiera quedarse sin este libro, sobre un pasatiempo que tanto apasiona a los nacidos en esta tierra.

*

Son 104 páginas a color, todo un colirio para los ojos y un regalo adecuado para este encierro que estamos viviendo.

*

Aprovecho para saludar el equipo de “scouteo” que lideró Ralph Ávila y que formábamos Elvio Jiménez, Ezequiel Sepúlveda, Rafael Rijo, Wilton Guerrero, Máximo Gross y este servidor.

*

Recuerdo que estando en Dodger Stadium Tom Lasorda me enseñó un letrero en la montaña del jardín central que dice “Think Blue”.

*

Le dije a La Sorda y se lo repito a Franklin Mirabal, en Grandes Ligas “Think Blue”, pero en la pelota invernal dominicana “Think Yellow”.

*

SQUEEZE PLAY: “Ganar, ganar y volver a ganar, eso es el fútbol”, Luis Aragonés…Dios que tenga misericordia, cuánta gente está muriendo…El domingo murió en El Congo Geraldo Polanco, a quien decíamos “El Alcalde”…Recientemente Ana Antonio Delmonte, hermana de César Consuegra en Palmar Arriba…La exjugadora de voleibol Belkis Olivo…El cronista deportivo vegano Víctor Cosme…Es mejor no contar…Nos escribió Guillermo Ottenwalder sobre el quinteto de los mejores jugadores con saltos verticales del Baloncesto Superior de Santiago…Recordamos que fueron los nombrados el viernes, Virgilio Cepeda, Rafael Disla, Enrique Cabrera, Cancius Espinal y Nao Peña…Dice Ottenwalder que la lista debe ser extendida a siete…Sugiere que se incluya a Baby Montero y Yeye Aybar…Dice Guille que eran buenos en salto vertical…Miguel Solano exjugador del Cupes de los Pepines también nos envió un mensaje…Nos dice, Solo, Solano, que Baby Montero debe ser incluido…En vez de un quinteto ya tenemos un séptimo de caballería…Comenzó las Grandes Ligas…Por lo menos hay algo que ver en la encerrona…A propósito de crisis, me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el edifico del Empire State se comenzó a construir en la crisis de 1929 y se terminó en 1931…En crisis se mueve la economía construyendo por la diversidad de sectores que participan, un periodista tan viejo y no sabe eso…Por hoy, out 27.