Por Tuto Tavárez

De la parte alta del ensanche Bolívar bajaba todas las tardes al estadio Cibao un jovencito de lánguida figura.

Su parada era el hueco que separa el Grand Stand por el lado del dogout de las Águilas Cibaeñas y la ampliación de la derecha, cuando todavía era bleacher.

Ahí tenía el maestro Pedrito Cruz su gimnasio de boxeo, donde con voz estentórea y una temible “cuica” en la mano imponía respeto a los hombres.

Sus boxeadores no solamente lo respetaban, sino que lo amaban y lo querían como a un padre, que buscaba que se manejaran correctamente.

El flaco muchacho que cada tarde entrenaba en espera de una pelea, responde al nombre de Juan Bautista Martínez.

Pero, nadie le llamaba ni conocía por ese nombre, sino por el apelativo de Kid Aguja.

Parecía la cuaresma, largo y sin carne, pero tenía buenos desplazamientos, ayudado por esa anatomía exenta de grasa.

Aguja boxeaba con elegancia, con graciosos y agiles movimientos laterales, que hacían difícil el blanco de sus adversarios.

Recuerdo que un año, cuando Darío Hidalgo fue premiado como Mejor Boxeador, Aguja resultó el mejor juvenil o novato.

Si la memoria no me traiciona, pienso que tenía un hermano que también boxeaba y que el maestro Pedrito Cruz bautizó como “Musaraña” por los raros movimientos.

Aunque de vista perdimos a Kid Aguja, siempre sabíamos noticia de él por medio del compañero Domingo Saint-Hilaire, que mantenía contactos y hasta lo visitaba en Los Ángeles, donde creo que todavía vive.

La descripción que he hecho de Kid Aguja, ustedes podrán comprobarla con la foto que ilustra esta entrega de hoy.

SQUEEZE PLAY: Estereotomía es lo que practica una persona que se dedica a cortar piedras…Toño Rosario hizo famosa una frase que dice ¡yo no juego brother!…El gerente general de las Águilas Cibaeñas, Ángel Ovalles la aplica a la perfección…Ángel no juega para hacer cambios…Envió a Richelson Peña a los Gigantes a cambio de dos jugadores…Ramón Torres y Wendolin Bautista ahora son de las Águilas…Torres reforzó las Águilas en el Todos Contra Todos pasado…Wendolin es lanzador…Richelson es un gran lanzador, pero los cambios hay que esperar para saber quien ganó o si ganaron los dos…Me alegra ver que el lanzador Juan Grullón está fajado con la intención de regresar a las Águilas Cibaeñas…Juan es un lanzador zurdo que puede hacer out…Pero es indudable que el año pasado se descuidó en sus condiciones físicas…Ahora está trabajando duro y podría dar una sorpresa…Sería bueno que Ángel Ovalles y el cuerpo de pitching coach del equipo lo vean en un “try out”…Porque ahora no es capricho, está dedicado en serio…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Viento Divino es la traducción literal de Kamikaze, utilizado para referirse a los pilotos suicidas japoneses…Sino que me desmienta Pablo Sakamoto…Por hoy, out 27.