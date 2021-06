Muchas veces surge la pregunta ¿Qué hacen los atletas cuando terminan sus carreras?

*

Las respuestas son variopintas, incluso, actividades muy distantes al deporte que practicaron.

*

Uno de los casos que llama a la atención es Leonardo “Nao” Peña, quien luego de sobresalir como jugador de baloncesto, incursionó como empresario artístico.

*

Quizás, porque como acostumbraba a decir Domingo Saint-Hilaire en su programa Meridiano Deportivo, el deporte y el arte van de la mano.

*

Nao se hizo promotor artístico y se convirtió en un propulsor de la música típica, que es el ritmo autóctono de nuestro país.

*

Por asunto de exceso de calendario, ya no andamos en fiestas, pero hemos recibido informaciones de la calidad de los Ricar2nes, que es la agrupación que maneja en la actualidad Nao Peña.

*

Pero veamos el desempeño en la cancha de este efectivo jugador, que supo luchar en tierra de gigantes, sin serlo.

*

Sus primeros pasos en el baloncesto fueron con el Club Domingo Bermúdez, de la mano de Andrés Hidalgo, un entrenador de baloncesto que sobresalía como karateca.

*

Vistiendo el uniforme del Cupes de Los Pepines, Nao Peña vio acción en 187 juegos del Baloncesto Superior de Santiago.

*

Desde su primer año, 1985, comenzó a hacer historia y se quedó con el premio “Novato del Año”, que es el único que solamente se puede ganar una vez en una liga.

*

Sumó la friolera de 2,138 puntos, jugando 4,816 minutos, se escamoteó 274 balones, capturó 314 rebotes, dio 244 asistencias, líder en tiros de 3 en 1987, 6 veces fue mejor sexto hombre, 9 veces estuvo en el Juego de Estrellas y formó parte del Cupes campeón de Panchón Tejada en 1985.

*

SQUEEZE PLAY: La Mona Lisa o La Gioconda no tiene cejas…Pedro Martínez dominó la era de los bateadores con esteroides…”Los Juniors” Vladimir Guerrero y Fernando Tatis están dominando la era de los lanzadores con sustancias extrañas…También hay que mencionar el pupilo de Pedro Martínez…Nos referimos a Rafael Devers…Sume a Juan Soto también…Para quedarnos en los muchachos…Me dio mucha alegría el Gran Soberano entregado a Niní Cáffaro…Con S los dos…Niní se ganó el Soberano y doña Niní el Sildo…Ayuda el turismo de América que figura como Derek Jeter estén por estos Predios haciendo inversiones…Ahora que estamos en fiebre de fútbol, donde el presidente Luis Abinader tiene un equipo, hay que motivar que estrellas de este deportes vengan para atraer los europeos…Recuerdo que Rafa Nadal invirtió en el país y se animaron los europeos a venir…Europa es fútbol, tenis, ciclismo, Atletismo, Fórmula Uno, motociclismo y baloncesto…saben muy poco de béisbol…En días pasados, vi en un programa de concurso en España la siguiente pregunta…Con P ¿tres envíos que hace un lanzador sin que el bateador pueda pegarle a la pelota?…Pablo Díaz, que es un tremendo concursante en Pasapabras, no supo decir ponche…Pero saben mucho de otros deportes…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que desde 1993 la reina Isabel II del Reino Unido, se somete voluntariamente a un deber al que están obligado todos los ciudadanos de su país. A pagar impuestos…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez