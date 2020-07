Por Tuto Tavárez

¡El Carajito salió diputado! (2-2)

Hoy vamos a completar la historia de ayer, donde quedamos en la conformación de la promotora de boxeo “Los Caballos del Ring”

*

Cuando estábamos organizando la primera cartelera, Arnulfo Gutiérrez me dice que vaya donde Miguel Gutiérrez (Miguelito), que me iba a dar un patrocinio.

*

Fui a su oficina que estaba en Milton Plaza, que era o es un negocio de Milton Ortiz, quien coincidencialmente jugó pelota con nosotros en El Congo.

*

Allí Miguel Gutiérrez tenía una inmobiliaria que se llamaba La Hacienda.

*

Llegué a su oficina, me vio y de inmediato ordenó que me enviara a pasar. Luego de saludarnos fuimos al grano.

*

Le dije una suma de dinero (por ética me voy a reservar la cantidad) y de inmediato ordenó que me entregaran el dinero.

*

Cuando lo vi ya afuera, era el doble de lo que le había pedido y eso me extrañó, porque no regateó.

*

En la siguiente cartelera volvió y me dio la misma suma de dinero y la empresa marchaba a paso fino.

*

Logramos firmar a Victoriano “Santico” Sosa y Freddy “El Ítalo” Cruz, una pelea que el pueblo estaba esperando.

*

Cuando fui donde Miguelito me preguntó si esa cartelera me salía muy cara y le dije por cuanto me salía solamente la pelea estelar.

*

Entonces, me dijo que él iba a cubrir el pago de Santico y del Ítalo con lo cual me quitaba una carga de maní de encima.

*

SQUEEZE PLAY: Me fui asombrado donde Arnulfo Gutiérrez y le dije que era raro, que yo le pedía una cantidad y Miguelito me daba más…Pero que me trataba como si me conociera…Arnulfo se rió y preguntó ¿si yo lo conocía?…Le respondí que no, primera vez que hablo con él…Entonces, Arnulfo me dijo, “usted recuerda un niño que estaba jugando pelota en el Congo y se lo llevó a comer para su casa”…Era un estadio que tenían en La Bazar…Retrocedí en el tiempo y dije, “esa parte la recuerdo”…Entonces, Arnulfo me dijo: “ese carajito era Miguelito”…Me quedé mudo por un instante…Entonces, recordé que el hecho había sucedido, pero ni idea de quién era el carajito…Solo sabía que el equipo con que jugamos era de Gurabo…Con esta revelación mi compadre Arnulfo Gutiérrez me hizo un gran daño…Así como lo leen, me hizo daño…No volví jamás a buscar apoyo donde Miguel Gutiérrez, para que él no pensara que le estaba pasando factura por el favor que le hice, sin saber que era él…Antes de la pandemia, un día bajaba para el Canal Súper TV 55 en compañía del diácono Sildo Hernández…Me pasó un carro con un afiche que decía Miguel Gutiérrez diputado…Le comenté a Sildo que “ojala ganara el Carajito”…Sildo hasta me propuso llevarlo al programa a entrevistarlo, lo que hubiese hecho con mucho gusto, el problema era llamarlo…Y le tuvo que contar a Sildo lo sucedido…Si Miguelito no sabe por qué no lo he buscado más, ya se enterará por aquí, pero esa es la razón…Y que bueno, que el Carajito salió diputado para beneficio de Santiago y Gurabo…Y colorín colorado…Por hoy, out 27.