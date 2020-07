Por Tuto Tavárez

Un anagrama es un procedimiento que consiste en crear una palabra a partir de la reordenación de las letras de otra palabra.

La palabra con la que se hace el anagrama tiene que ser reconocida por el diccionario.

Voy a hacer una especie de “TutoRial” con siete anagramas de futbolistas profesionales de España.

Por ejemplo, Morsa es anagrama de Ramos, igual que Sergio Ramos el defensa central del Real Madrid.

Alcorza es Cazorla como Santiago Cazorla (Santi), centrocampista que milita en el Villareal Club de Fútbol.

Ropaje es anagrama de Parejo el apellido de Daniel (Dani) Parejo futbolista de la primera división de España que juega para Valencia.

Vanas es simplemente Navas, en referencia a Jesús Navas, quien juega lateral en el Sevilla FC.

Trabar es anagrama de Bartra cuyo nombre es Marc Bartra, quien se desempeña como defensa central del Real Betis.

Alimón es Molina, apellido de Jorge Molina, quien juega como delantero del Getafe FC.

Voltio es Vitolo y por ahí está Víctor Machín Vitolo, el centrocampista que juega con el uniforme de las franjas blancas y rojas del Club Atlético Madrid.

¿Qué le pareció? Vamos a ejercitarnos con nombres de peloteros, baloncestistas, artistas, cosas, etc, pero recuerden que el nombre de donde sale debe ser real, no un invento.

SQUEEZE PLAY: Bill de Blasio es el alcalde de Nueva York desde el 2014 y Michael Bloomberg lo fue de 2002 a 2013…Lo de una reelección solo aplica a la presidencia en USA…Dice el gran Luis Felipe López que el “Plátano Power” comenzó con él…Que los dominicanos que iban a la cancha a verlo jugar, llevaban plátanos y gritaban ¡Plátano Power!…Cuando el presidente del GUG jugaba en la NBA…Naturalmente, cuando despegó fue en el Clásico Mundial de Béisbol 2013…Fernando Rodney cargaba un plátano como una pistola en la cintura…Bueno, cuando comenzó el Clásico era un plátano verde y cuando terminó estaba maduro…La madre del cronista deportivo mocano Rolando Paulino falleció…Doña Aurora Antonio Paulino, cariñosamente doña Chicha…Descanse en Paz…También se nos fue este martes doña Ana Bonilla (Pucha) la madre de Tuty Cordero…Tuty es una gran trabajadora de los deportes y colaboradora como no hay otro…Nuestra solidaridad con Tuty y la familia…La situación está difícil hasta para enterrar los muertos…Radhamés Báez, acostumbrado a beber Pega palo, su amor Sandra Jiménez le llevó jugos Motts‘s…Me cuenta Che ventura que le hizo daño, muy fino para el Animal…Radhamés y Sandra comiendo gallina y sin mascarilla…Y Memelo solo sonrié…Me recomendaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que si me dicen que una persona, que no puede ser Consuegra, tiene pediculosis, que no me asuste, son piojos…Por hoy, out 27.