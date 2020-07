Por Tuto Tavárez

El impactante de Impacto Deportivo Franklin Mirabal cumplirá 33 años como periodista deportivo en el venidero mes de agosto.

*

El número, 33 se dice rápido, pero no es un maíz, son más de tres décadas, amados por unos, odiados por otros.

*

Puedo cambiar ese párrafo por este: envidiados por unos, reconocidos por otros. No es lo que importa.

*

De los 33 años soportando a Franklin, 30 ha dado la cara en la televisión, con programas y narrador.

*

Tiene 28 años dando carpetas en la radio con su espacio Impacto Deportivo, dije 28 y no nos ha vuelto locos.

*

Ya llenó varios estantes con 26 premios que ha ganado

*

De esos 33 años en la crónica deportiva, Mirabal tiene 24 como Editor Deportivo del periódico Hoy.

*

En más de tres decenios, ha dado oportunidad y forjado a 30 cronistas deportivos.

*

Seis veces ha sido reconocido en la Feria del Libro, ya que es autor de 20 libros.

*

Siete ciudades de la República Dominicana, han declarado a Franklin Mirabal Visitante Distinguido.

*

Está entre los líderes de redes sociales (Twitter, Instagram, Facebook y Youtube)

*

Franklin Mirabal ha creado un montón de frases como narrador, pero lo voy a dejar aquí porque ¡Me voy a poner malo!

*

SQUEEZE PLAY: Sextilis era el nombre del mes de agosto, antes que se le llamara así en honor del emperador Augusto…Doña Dulce Martínez, hermana y madre de deportista está muy delicada de salud en su residencia…Con 93 años que cumplió el pasado lunes, doña Dulce batalla para seguir siendo útil…Estamos contentos porque Luis Polonia está de regreso en la casa después de darle por los pies al Covid-19…Otros deportistas queridos fueron internados el fin de semana en Santiago, aunque no necesariamente por Covid-19…Radhamés Báez (El Animal) parece que le cayó la “Maldición de Sandra” y hubo que operarlo…También vimos interno a Jack Michael Paulino…Elías Wehbe me informó que Ramón Fermín (El Caballo) está en Cuidado Intensivo de la Unión Médica del Norte…El Caballo, quien jugó mucho béisbol amateur y softbol, tiene fuerte problemas de diabetes que lo ha dejado invidente…Oraciones por estos amigos, lo que el hombre no puede es fácil para Dios…En la demarcación 3 los deportes perdieron un gran aliado…Una derrota para el deporte, que un hombre como Francisco Santos (Nave) no repita como diputado…Pero así en la política, sus seguidores se mueven en base a beneficios personales…Solo espero que Nave siga haciendo lo que ha hecho toda su vida, ayudar a los deportes…Dice Pachá que lo engañaron 8 años…Ponle 8 más y ni empata conmigo…En la felicitación de los Tigres del Licey confundieron a Quilvio Hernández con Quilvio Veras…Y Radhamés Bonilla sufriendo…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que en la fábula de Esopo, una rana accede a ayudar a cruzar el río a un escorpión…En medio del río hiere mortalmente a la rana…”No he tenido elección, le dice, está en mi naturaleza”, y ambos murieron ahogados…Por hoy, out 27.