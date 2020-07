Por Tuto Tavárez

Señor Luis Abinader, presidente electo de la República Dominicana el pasado domingo.

*

Primeramente lo felicito por su contunden e inapelable triunfo en las urnas.

*

También quiero decirle, que no tiene que hacer nada por mí, yo tampoco hice nada para que usted ganara.

*

Le deseo todos los éxitos en la conducción de la nación, pero no para el equipo de fútbol de O&M, el mío es el Cibao FC.

*

Dice Juan Bonilla, que si el torneo de baloncesto se va a terminar, tiene que hacerlo el nuevo senador Eduardo Estrella.

*

Así no Juan, ese torneo es un compromiso de Julio César Valentín y él debe entregarlo cuando suena la chicharra final.

*

Es más, los patrocinios que falten por cobrar deben ser diligenciados por Valentín y el Comité Ejecutivo de Abasaca que preside Juan (Tito) Ventura.

*

La Federación Mundial de Béisbol y Softbol inauguró un local en Suiza que se llama el “Home Plate”

*

Héctor García recibió la foto donde Riccardo Fraccari está develizando la tarje, que es un home.

*

De inmediato se dio cuenta que el home estaba al revés. Por eso el Papuyo bateaban tanto el softbol, tiene vista de águila.

*

Ahora, qué se puede esperar de un home de béisbol hecho por suizos.

*

Los culpables son, Juan Núñez Nepomuceno, Garibaldi Bautista y Luisín Mejía que no lo orientaron.

*

SQUEEZE PLAY: Biznaga es un ramillete hecho de jazmines…!Atención Santana Martínez!…A ti que los políticos te viven robando las frases, te dedico esta historia…En 1988, Bobby McFerrin nos dijo que fuéramos felices, que no nos preocupáramos…Es decir, “Don’t worry, be happy”…McFerrin tomó prestada la expresión del gurú Meher Baba que era originario de la India…McFerrin protagonizó un hecho sin precedentes, fue la primera vez que una canción así alcanzaba el número uno en los Estados Unidos…Cuando digo así, es que tenía la característica de que fue hecha sin instrumentos…La canción estuvo envuelta en una polémica…McFerrin pidió que se retirara su uso en la campaña electoral a la presidencia de los Estados Unidos, ya que el candidato republicano George Bush la quiso utilizar…Ya sabe Santana lo que hay que hacer…Morirse es fácil…El exfutbolista de Ecuador Dannes Coronel, de 45 años, le picó una avispa…Resulta que era alérgico y le dio un paro y se murió por la picada de la avispa…Cibao FC le prestó a Rafa Flores al Moca FC…Bueno, si el mar bota pejes es porque hay abundancia…Me cuentan que Dorny Romero fue operado y se recupera del accidente que tuvo…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que en Tailandia existe lo que se llama “El Templo del Millón de Botellas”…Fue construido con botellas de vidrio recicladas por los monjes en Sisaket, 600 kilómetros de Bangkok…Por hoy, out 27.